【成城石井】「決算SALE」第2弾がスタート。人気No.1スイーツもお得だよ《3月5日まで》

半期に1度の成城石井の「決算SALE」第2弾が、2026年2月20日から始まりました。第2弾は3月5日まで開催されます。

日替わりセールもあります。さっそく"大特価"アイテムをチェックしていきましょう。

黒毛和牛、あまおうがお得！

特に21日から23日までの3連休の日替わりセールの対象商品は要チェックです。

＜21日（土）＞

●国産黒毛和牛 ランプステーキ用 100gあたり854円

●高知県産きゅうり 1袋5本322円

●国内産手焼きうなぎ蒲焼（網串）1食分2258円

＜22日（日）＞

●国産本生まぐろ入りお刺身5点盛 1パック1718円

●鹿児島県産そら豆 1パック530円

●国産黒毛和牛すねシチュー用 431円

＜23日（月）＞

●福岡県産いちご（あまおう）1パック746円

●国産黒毛和牛切落し 100gあたり539円

●かねふく 明太子（切子）徳用 270g 1286円

3連休はおうちでちょっと贅沢なごはんを楽しむのもいいかも。

セール前半と後半の"大特価"商品は？

一部の商品は、2月20日から26日までの"前半"、27日から3月5日までの"後半"でわけてセールが実施されます。

前半は、「成城石井 素焼きミックスナッツ《個包装》20g×12P」（1394円）、「成城石井 選べる三種のお味噌汁 12食」（1070円）、「ポリコム ピスタチオスプレッド 240g」（971円）などが対象です。

成城石井の人気No.1スイーツ「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」（928円）もセール対象なので、好きな人はこの期間にお得に楽しんで。

後半は、「成城石井 豚肉と塩のみいでつくったハモンセラーノ 12ヶ月熟成 薄切り 120g」（1394円）、「ナカダイ 6種柿の種 420g」（1036円）などが対象になっています。

店舗によっては、鮮魚・青果などの一部の商品の取り扱いがありません。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）