ちらちら白髪 → 褒められヘアへ！？【40・50代】楽なのにキマる♡「白髪ぼかしボブ」

白髪が気になり始めると、隠すために暗く染め続けることに疲れを感じることも。そんな大人世代の間で、白髪をデザインとして活かす「白髪ぼかし」が注目されています。ハイライトを細かく入れることで、伸びてきた白髪との境界線を曖昧にしながら、こなれ感も楽しめます。今回は、ボブヘアにフォーカスして、日々の手入れを楽にしながら美しくキマる「白髪ぼかしボブ」をご紹介。

地毛を活かしたハイライトミックスボブ

地毛をベースに、白髪と細いハイライトをバランスよくミックスさせたスタイル。全体に細いハイライトをたっぷりと散らすことで、白髪が周囲のカラーと自然になじみます。カットはストレートタッチの切りっぱなしボブ。ほんのり外ハネを加えて軽やかさを演出しています。地毛の色味を活かしたい人や、エッジィな仕上がりを求める人にフィットするデザインです。

立体感際立つ、都会的なグレージュボブ

明るめのグレージュカラーをベースに、ハイライトで筋感を強調した都会的なボブ。レイヤーを入れてトップをべ―スに被せることで、切りっぱなしのラインを残しつつも重たく見えない工夫がされています。ハイライトがやわらかさと艶を引き立て、動くたびに立体感のある毛流れを演出。白髪をぼかしつつ、オシャレも楽しめるスタイルです。

光を味方につける、グレージュボブ

落ち着いたナチュラルブラウンに、明るめグレージュの極細ハイライトを重ねた切りっぱなしボブ。全体にたっぷりと施された極細のラインが、白髪をカモフラージュしています。ワンレンベースの髪にハイライトが光を広げることで、平坦になりがちなボブに奥行きと落ち着きをプラス。大人らしい上品な雰囲気を保ちながら、さりげなく今っぽさを取り入れるデザインです。

艶やか質感のミルクティベージュボブ

ミルクティベージュのやわらかな色味と、丸みのあるシルエットが特徴のスタイルです。髪の表面と根元を中心にハイライトを入れることで、伸びてきた白髪を自然にカバー。クシ跡を活かしたウェット感のあるスタイリングを施せば、ハイライトの筋感がより際立ち、艶やかな印象に。手入れの行き届いた清潔感を出しつつ、白髪をオシャレに攻略できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里