国民的俳優・竹内涼真を兄に持つ妹・たけうちほのかが、身内ならではの鋭い視点で兄弟のビジュアルや性格を比較。世間が抱く「爽やか」なイメージとは一味違う、竹内家の素顔を明かした。

【映像】「兄よりかっこいい」竹内涼真の弟

2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストとして登場したタレントのたけうちほのかは、俳優・竹内涼真を兄に、同じく俳優として活動する竹内唯人を弟に持つ。MCのぺえが、兄・涼真への並々ならぬ愛を爆発させ「早く竹内になりたい（義姉になりたい）」と詰め寄る中、話題は兄弟のビジュアルの差へ。ほのかは「弟の方がかっこいいですよ」と即答し、スタジオを驚かせた。

彼女の分析によれば、兄・涼真は正統派の「爽やか系」であるのに対し、弟・唯人は少し影のある「裏路地系」「やさぐれ系」なのだという。この「ヤンキー感のあるワル要素」こそが弟の魅力だと語ると、ぺえは「私そっちの方が好きだと思ったんだ？（笑）」と自身のイメージに驚いた。

また、兄弟の仲についても言及。毎週一緒にご飯を食べるほど仲が良いという竹内家だが、兄・涼真については「仕事の相談に100点の回答をくれる優しい兄」としつつも、現在でも妹に対して少年のようなしつこい絡みをしてくるという困った一面も暴露。身内だからこそ知る、スター兄妹のリアルな関係性が浮き彫りになった。