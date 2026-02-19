2月18日、元「V6」の井ノ原快彦（よしひこ）がInstagramを更新し、三重県の伊勢神宮を訪れたことを報告した。髪を短く切り、ひげを生やした“イメチェン”が好評だが、SNSでは“激やせ”が心配されているようだ。

井ノ原は《訳あって三重県へ。伊勢神宮にもお邪魔して、美味しいもの食べていろいろ観光しました》とつづり、赤福や伊勢うどんなど地元の名物を食す写真を投稿。観光を満喫したようだが、少し前からビジュアルの変化が注目を集めていた。

「2026年1月24日のInstagramで、サイドをツーブロックに刈り上げ、前髪を立ち上げた短髪の写真を公開したのです。2月に入ってから、口元にひげを生やし、革ジャンを着た写真もアップし、SNSでは『イケおじ』と称賛する声があがっています」（スポーツ紙記者）

今回も、“イケおじ”姿が好評だったが、Xでは

《痩せすぎでは？》

《痩せこけてんなぁ》

《痩せすぎやと思うんやけどどっか悪いとかじゃないんよね？》

など、心配する声が聞かれているのだ。

「写真の井ノ原さんは以前に比べて頬がこけており、“激やせ”した印象を受ける人もいたようです。サイドや襟足を刈り上げたことで、顔のラインがはっきりわかるようになり、より変化が際立って見えたのだと思われます」（芸能記者）

2021年にV6が解散した後も、井ノ原は主演ドラマ『特捜9』シリーズ（テレビ朝日系）やバラエティ番組『出没！ アド街ック天国』（テレビ東京系）の司会を務めるなど、仕事は途切れない。ただ、ここ数年は“苦難”に見舞われることも多かった。

「2022年10月に旧ジャニーズ事務所のジュニアを育成する会社『ジャニーズアイランド（現・Annex）』の代表取締役を務めていた滝沢秀明さんが、代表を辞任し、事務所も退社しました。後任に井ノ原さんが就任しましたが、2023年1月の『デイリー新潮』のインタビューで、『正直、引継ぎめいたことがなかったのは事実です』と語っており、青天の霹靂だったようです。

ジュニアの育成に奔走するなか、2023年10月に事務所の性加害問題が明らかになり、井ノ原さんも記者会見に参加しました。同年12月にSTARTO ENTERTAINMENTの取締役に就任したことが発表され、2024年6月の『週刊女性PRIME』でAnnex社長を辞任したことが報じられるなど、慌ただしい状況が続きました」（同前）

2025年6月には、STARTO社の公式サイトで井ノ原が取締役を退任したことが発表された。旧ジャニーズ“激動期間”に巻き込まれる形になったようだ。

「前任の滝沢さんは2018年に芸能界を引退し、プロデュース業に専念していました。一方、井ノ原さんはタレント業を継続しながら、ジュニアの育成や事務所の問題に対応するなど二足のわらじ状態が続いており、井ノ原さんの心労を気遣う向きも多かったのです。現在はタレント業に専念しているようですが、近年の状況を知るだけに、最近のやせた姿も心配されているのかもしれません」（同前）

49歳になった井ノ原だが、元気な姿を見せ続けてくれることを期待したい。