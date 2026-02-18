23年に死去した歌手・八代亜紀さん（享年73）の私的なヌード写真を特典に付けたアルバムを販売している鹿児島市のレコード会社「ニューセンチュリーレコード」が18日までに公式サイトを更新し、第2弾の販売が決定したと発表した。

公式サイトでは「商品タイトル【懐かしいね・パート1】」とし「商品定価￥3800円（税込）2026年04月21日発売決定」と告知。

「八代亜紀の歌唱曲イントロ集です。260曲中65曲が収録されています。日本の音楽業界でのヌード写真をジャケットに入れること自体が初めての事ですが曲をイントロのみにした楽曲を発売するのも業界初めての試みです。また今回も 未公開写真も2種類の2枚が挿入されています。乞う ご期待を」とした。

また「今回の 第2弾作品において 付録として 八代亜紀の24才頃のフルヌード写真〔忘れないでね〕に使用した以外の 新しい写真です。ご期待ください。写真は2枚が挿入されていますが 今回はオークションを行いませんので 事前にご了承ください。（挿入写真を 無断で転載・掲載されると莫大な賠償金を支払って頂く事になります。徹底して訴訟を提起します。）」とつづっていた。