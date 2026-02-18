米津玄師「IRIS OUT」快進撃止まらず！ソロ史上初のストリーミング22連覇達成
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、2月23日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、「ソロ史上初」となる22週連続1位を記録。「連続1位獲得週数」を22週に伸ばし、歴代3位タイ、ソロアーティスト歴代単独1位としての記録を自己更新した。
■Billboard JAPANでも通算21週目の首位を獲得
合わせて、 2月18日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャートの「Streaming Songs」においても、通算21週目の首位を獲得。 さらに同日公開の「Hot Animation」においても通算19週目の首位を獲得に輝いた。
この結果、2月23日付オリコン音楽ランキングと、2月18日公開のBillboard JAPAN音楽チャート合わせて、首位3冠を記録した。快進撃を続ける「IRIS OUT」の勢いがどこまで続くのか、引き続き注目だ。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2026.02.27 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数ヵ月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/