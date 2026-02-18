4倍速で上達できる!?QQEnglishのオンライン英会話サービスで海外旅行をもっと楽しく！
そろそろ春休みやゴールデンウィークの計画を立て始める時期。海外旅行に向けて「短期間で英会話を上達させたい」という人も多いのではないだろうか。
【写真】「通常の4倍の速さで英語習得が可能」と言われる「カランメソッド」
そこでおすすめしたいのが、世界累計80万人以上(2025年7月時点)が利用している株式会社QQ English(以下、QQEnglish)の英会話サービス。オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しているQQEnglishは、単語や文法のインプットは“AI”で、実戦的なアウトプットは“オンライン英会話”でという役割分担により、日本人が最短距離で英語を習得するための「ハイブリッド学習術」を提案している。
本記事では、同社の独自の英会話サービスについて解説。また、代表取締役社長の藤岡頼光さんにおすすめのカリキュラムを聞いてみた。
■AIだけで英語は話せるようにならない？
AI学習の普及により、知識の蓄積や発音チェックはかつてないほど手軽になった。その一方で「独学では継続できない」「いざというときに言葉が出てこない」といった課題を抱える学習者も少なくない。
事実、QQEnglishが行った「英語学習アプリ利用者への意識調査」(※)では、53.5％が利便性の裏側に潜む「強制力の欠如」と、AI相手では得られない「対面ならではの記憶定着」に直面していることが明らかになっている。インプットにおいてAIは非常に有効だが、実践で不可欠な瞬時の反応力を養うには、AIでは補いきれない圧倒的な発話量による訓練が必要だ。
そこで同社は、利便性の高いAIと対人ならではの「エピソード記憶」や強制力を掛け合わせることで、AI時代にこそ求められる“デバイスに頼らない即答力”の習得をあと押ししている。
※調査対象：QQEnglish受講生/調査期間：2026年1月8日〜1月12日/調査手法：自社によるインターネット調査
■AI時代に注目したい「カランメソッド」学習法
手軽なAIアプリや翻訳ツールがあふれるなか、QQEnglishでは、受講者の動向に顕著な変化が見られているようだ。現在、数あるカリキュラムの中で一番人気となっているのが、通常の4倍の速さで英語習得が可能な「カランメソッド」だ。
このメソッドは、AIが得意とする知識補完とは対照的に、文法を頭で翻訳する隙を与えないことで反射的な「瞬時の発話」を徹底的に鍛え上げるのが最大の特徴。講師による瞬時の発音修正が行われるなか、短時間で膨大なアウトプットを繰り返すプロセスは「英語の筋トレ」と称され、驚異的なスピードでの学習進捗を可能にする。
また、このメソッドは徹底した品質管理が求められるため、提供できる企業は世界でも限られている。QQEnglishは日本でも数少ない「カランメソッド正式認定校」で、訓練を受けた正社員講師による高品質なレッスンが24時間いつでも受けられるという、独自の強みを持っているそうだ。
■海外旅行に役立つおすすめカリキュラム
ここからは、株式会社QQ English 代表取締役社長・藤岡頼光さんおすすめの、同社のカリキュラムについて紹介する。
――海外旅行に向けて短期間で英語学習をしたい場合、おすすめのカリキュラムはなんですか？
【藤岡頼光】「旅行英語」カリキュラムですね。まさにこれから海外旅行に行こうとしている人の目的に直結する内容になっています。空港、ホテル、レストラン、観光スポットなど、海外旅行の各シーンでそのまま使える実践的なフレーズを効率よく学べるので、まずはこのカリキュラムで、旅行中に遭遇するであろう場面をシミュレーションしておくのが一番の近道です。
【藤岡頼光】次に、「カランメソッド」。短期間で“英語脳”を作りたいなら、これが最強です。「通常の4倍のスピードで英語が習得できる」と言われており、講師の質問に即座に答える特訓を繰り返します。まるでスポーツのような特訓で、英語を日本語に訳さず反射的に話す力がつくため、限られた時間で成果を出したい方には最適です。
【藤岡頼光】「日常英会話」または「トピックカンバセーション」もおすすめです。旅行中は、予期せぬ会話が生まれることもあります。人気の「トピックカンバセーション」では、特定のトピックについて自分の意見を伝える練習ができるのです。これにより、単なる定型文の暗記ではない“自分の言葉”で伝える力が養われます。
――なかでも「カランメソッド」で、旅行先の会話はどのように変化しますか？
【藤岡頼光】講師の質問に対して即座に答える練習をひたすら繰り返すため、頭の中で「日本語に訳してから英語を組み立てる」というプロセスが消えていきます。 これにより、旅行先のレストランや空港などの実戦の場で、間を置かずに言葉が出てくるようになります。
【藤岡頼光】また、このメソッドは“たくさん聞いて、たくさん話す”特訓です。決まったセンテンスを高速で繰り返すことで、ネイティブの話し方やリズムが身につきます。 その結果、現地スタッフの素早い案内や、予期せぬ質問もスムーズに聞き取れるようになります。
――QQEnglishはフィリピン・セブ島での留学事業を展開していますが、セブ島でおすすめの観光プランを教えてください。
【藤岡頼光】セブ観光のハイライト「アイランドホッピング」ですね。フィリピン特有の「バンカーボート」に乗って、周辺の美しい島々を巡るツアーです。シュノーケリングで色鮮やかな熱帯魚やサンゴ礁を楽しんだり、島で海鮮ランチを味わったりできるのが魅力です。
【藤岡頼光】大自然の秘境「カワサン滝」でのキャニオニングもあります。セブ島南西部に位置するカワサン滝は、「世界の美しい滝100選」にも選ばれたことがある名所です。多くのツアーがジンベエザメ鑑賞(オスロブ)とセットになっていますが、私はカワサン滝単独でのツアーをおすすめしています。セットだと深夜2時〜3時の出発になり非常にハードですが、単独なら朝6時ごろの出発で一日じっくり楽しめます。専用車をチャーターして行くと、移動も楽で自由度が高まりますよ。
今こそQQEnglishの英会話サービスを活用して、より充実した旅行時間を過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
