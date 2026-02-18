年末年始で増えた体重をやさしくリセット！低カロリー&ヘルシーな食品3選
【画像を見る】ご飯や豆腐にのせたり酢の物にも！使いやすいキャップ式「冷凍 伊勢志摩産アカモク」
年齢を重ねるほど、いったん増えた体重が戻りにくい…そんな実感、ありませんか。とくに年末年始のごちそう続きで「気づけばプラス○kg」という方も多いはず。そこで今回は、無理なくリセットを始めたい人にぴったりの“低カロリーなのに満足感のある食品”を厳選しました。すべてネット通販で手軽に購入できます。
糖質0うどん風平麺タイプ 40食入
3,029円（税込み）送料600円
つるつるもちもち食感のこんにゃくうどん麺。糖質ゼロだから、糖質を控えたい方やカロリーを気にする方の置き換えダイエットにもぴったり。1袋たったの20kcal。茹でずに水でほぐすだけの簡単調理なのも魅力です！
■低カロリーなのに栄養いっぱい！ネバネバでおなかをきれいに
冷凍 伊勢志摩産アカモク
５パック 3,480円（税込み）
10パック 5,880円（税込み）←1,080円オトク！
強い粘りとシャキシャキ食感が特徴の海藻「アカモク」。食物繊維やミネラルを豊富に含むことから注目されています。ご飯や豆腐にのせるほか、酢の物などにも。使いやすいキャップ式です。100gあたり17kcalと低カロリー。
別名「海の納豆」とも呼ばれる元気食材
三重県伊勢志摩の海で育ったアカモクを手作業で採取・加工。フコイダン、ポリフェノール、カリウム、鉄、ビタミンKなどが豊富です。
■伊豆の天草100％！昔ながらの製法でじっくり炊いてつくる
豆の文志郎 磨き水 ところてん 突き・角切セット
3,880円（税込み）
すべて国内素材を使用し、素材にこだわり抜いたところてん。細長くカットされた「突き」ところてんは、林檎酢醤油とお好みでからしを添えて、つるりと爽やかな味わいに。四角くカットされた「角切」ところてんは、沖縄産の黒糖と北海道産の大豆きな粉をかけて、上品なスイーツに！どちらも飽きのこないおいしさで、食卓にもおやつにもぴったりです。
＊ ＊ ＊
体重管理は、完璧を目指すより“続けられること”がいちばん。気になるアイテムをひとつ取り入れるだけでも、明日の自分が少しラクに！
文＝徳永陽子