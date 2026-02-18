1.豪徳寺（東京都）

豪徳寺は招き猫の発祥の地といわれているお寺です。一番の見どころは、境内にある招福殿という建物のまわりです。ここには、願いが叶った人たちがお礼に置いた招き猫が、数千体もぎっしりと並んでいます。小さな猫から大きな猫まで、真っ白な猫たちが一斉にこちらを見ている景色は、とにかく迫力満点です。

なぜこんなに招き猫がいるのかというと、江戸時代にお殿様がこのお寺の前を通ったとき、一匹の猫が手招きをしたそうです。その招きに従ってお寺に入ると、直後に激しい雷雨が降り始めました。猫のおかげで濡れずに済んだお殿様はとても感謝し、このお寺を大切にするようになりました。このお話から、豪徳寺の猫は福を呼ぶ象徴になったのです。今では、世界中からそのご利益を求めて多くの人が訪れる人気の場所になっています。

2.今戸神社（東京都）

今戸神社は、猫が「良い縁」を運んでくれる場所として人気があります。神社の本殿の中には、とても大きなペアの招き猫が座っていて、参拝する人たちを優しく迎えてくれます。ここの招き猫は、右手で福を招いているのが特徴です。また、境内の庭には石でできた猫の像もあり、なでると願いが叶うという噂もあります。

猫をモチーフにした可愛いお守りや絵馬がたくさんあるので、猫に詳しくない方でも親しみやすい雰囲気です。自分にとっての幸せや、素敵な友達との出会いをお願いするのにぴったりの場所です。特に、本物の白猫に境内で出会えたら、さらに運気が上がるといわれています。

3.猫の細道（広島県）

猫の細道は、お寺や神社とは少し違う癒しのパワースポットです。ここは、坂道の多い尾道の細い路地にある約200メートルの道です。最大の見どころは、道に置かれた「福石猫」です。これはアーティストの方が、丸い石にひとつひとつ心を込めて描いた猫の石です。この石には不思議なパワーがあるといわれていて、なでることで心が元気になったり、優しい気持ちになれたりします。

本物の猫たちも気ままに歩いていることが多く、猫のアートと本物の猫の両方に癒やされる特別な空間です。歩いているだけで幸せな気分になれる、心に効くパワースポットといえるでしょう。どこに猫が隠れているか、宝探しのような気分で歩くのも楽しみのひとつです。

まとめ

猫にまつわるパワースポットは、どこも優しくて温かい雰囲気に包まれています。猫が好きな方も、これから猫のことを知りたい方も、ぜひ一度訪れてみてください。猫たちが、素敵な福を招いてくれるかもしれませんよ。