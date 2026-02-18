「バチェラー」の男女逆転版『バチェロレッテ・ジャパン』。シーズン1〜3のバチェロレッテと舞台、主要な男性メンバーを一挙に紹介
Amazon Prime Videoで独占配信中の『バチェロレッテ・ジャパン』は、“今度は女が選ぶ番”というキャッチコピーのもと、才色兼備の独身女性“バチェロレッテ”が、男性参加者たちの中から運命の相手を探す恋愛リアリティーショー。人気シリーズ『バチェラー・ジャパン』の男女逆転版として、2020年10月から製作・配信されている。2026年2月現在では、シーズン3まで配信中。今回は、シーズン1からシーズン3まで、バチェロレッテと舞台、そして主要な男性参加者を紹介しよう。
■『バチェロレッテ・ジャパン』
『バチェロレッテ・ジャパン』は、1人の独身女性“バチェロレッテ”と、多数の男性参加者が共同生活を行い、豪華なデートや日々の生活を通じて関係を深めていく恋愛サバイバル。ローズセレモニーでバチェロレッテから選ばれなかった男性たちは脱落していくが、『バチェロレッテ・ジャパン』では新ルールが追加。誘われた「1on1デート」でローズをもらえなかった場合はバチェロレッテのもとを去るというもので、これまで以上に緊張感が高まる仕様となっている。『バチェラー・ジャパン』同様、番組進行役は坂東工さんが務める。
■『バチェロレッテ・ジャパン シーズン1』
2020年10月から配信されている『バチェロレッテ・ジャパン シーズン1』で、初代バチェロレッテを務めたのは福田萌子さん。沖縄県出身の32歳(参加当時)で、中学生時代からモデル業をこなす。2010年にはミス・ユニバース・ジャパンでファイナリストに残った経歴を持つほか、フィットネス＆ライフスタイルメディア「Women's Health」が設立したアワード「WOMAN in SPORTS」で「スポーツを通じて社会貢献をしている女性」にも選ばれるなど、スポーツトラベラーとしても活躍。
バチェロレッテの福田さんが生まれ育った沖縄のほか、台湾、そして東京が舞台。スタジオMCはSHELLYさんとナインティナインの2人(岡村隆史さん、矢部浩之さん)が務める。
対する参加者は、17人の男性たち。今回はその中でも、特に存在感を発揮していたメンバーを紹介しよう。※年齢はいずれも参加当時
當間ローズさん(26)
静岡県出身の歌手。キャッチコピーは「#愛と筋肉のハイブリッド」。
杉田陽平さん(35)
三重県出身の画家。キャッチコピーは「#アートで愛を奪い取れ」。
黄皓さん(33)
中国出身の実業家。キャッチコピーは「#僕はバチェラーの親友」。
エバンズ・マラカイさん(23)
北海道出身の通訳者。キャッチコピーは「#怒りのビッグベイビー」。
北原一希さん(28)
愛媛県出身の料理研究家。キャッチコピーは「#笑顔と手料理にかける男」。
榿澤涼太さん(28)
北海道出身で金融業。キャッチコピーは「#もう君から離れない」。
■『バチェロレッテ・ジャパン シーズン2』
2022年7月から配信されている『バチェロレッテ・ジャパン シーズン2』でバチェロレッテを務めたのは尾粼美紀さん。愛知県出身で、2017年3月の大学卒業とともに起業。コスメブランドと美容メディア運営を行う会社を設立し、わずか2年で年商15億円を達成。経済誌の「Forbes」による「Forbes 30 Under 30 Asia」でアジアを代表する“世界を変える30歳未満の30名”の起業家として選出された経歴を持つカリスマ経営者だ。
舞台はタイの古都チェンマイ。番組内でも、ボートレースやSUPなど、水上アクティビティが多く登場した。スタジオMCはシーズン1から引き続き、SHELLYさん、岡村隆史さん、矢部浩之さんの3人が務める。
シーズン2に参加したのは、シーズン1と同じく17人の男性たち。特に存在感を発揮していたのは5名のメンバーだ。※年齢はいずれも参加当時
長谷川恵一さん(36)
新潟県出身のプロバスケットボール選手。キャッチコピーは「#成長する、弱気なオトコ」。
阿部大輔さん(40)
岡山県出身のデザイナー。キャッチコピーは「#経験値を余裕に変えたいオトコ」。
ジェイデン・トア・マクスウェルさん(26)
ニュージーランド出身のラグビー選手。キャッチコピーは「#安心感、ぬいぐるみ級のオトコ」。
佐藤マクファーレン優樹さん(28)
東京都出身のプロバスケットボール選手。キャッチコピーは「#恋愛もパワープレイなオトコ」。
中道理央也さん(24)
大阪府出身のパーソナルトレーナー。キャッチコピーは「#甘えとプロテインでできているオトコ」。
■『バチェロレッテ・ジャパン シーズン3』
2024年6月から配信されている『バチェロレッテ・ジャパン シーズン3』でバチェロレッテを務めたのは武井亜樹さん。群馬県出身で、東京大学卒業後、経済産業省に入省。現在はフリーランスとして宇宙関連のプロジェクトに携わるほか、学生時代に始めた空手で黒帯の腕前を持つなど、まさに“文武両道”な女性だ。
舞台はバリ島。美しい海に白い砂浜、緑豊かな田園風景にジャングルと、自然豊かな島だ。スタジオMCは『バチェラー・ジャパン』でおなじみの今田耕司さんに加え、平成ノブシコブシの吉村崇さん、高橋メアリージュンさん、好井まさおさんが務める。
なおシーズン3では、「ホワイトローズ」がシリーズ初登場。ホワイトローズは、バチェロレッテが「より深い絆を育みたい」と思った人に対して渡すもので、受け取った人はその時点でのローズセレモニーは通過となるほか、ツーショットデートが確約される。デートはプランニングも行うことができ、“最強のローズ”とも呼ばれている。
シーズン3に参加したのは15人の男性たち。このうち、印象的だった5名のメンバーを紹介。※年齢はいずれも参加当時
北森聖士さん(27)
大阪府出身の会社経営者。キャッチコピーは「#自由人で成功してきたオトコ」。
坂口隆志さん(33)
大阪府出身の内科医兼実業家。キャッチコピーは「#デリカシー治療中なドクター」。
櫛田創さん(32)
香川県出身の物理化学者。キャッチコピーは「#恋のケミストリーを探求するオトコ」。
飯野和英さん(35)
千葉県出身のヴィオラ奏者兼作曲家。キャッチコピーは「#ぎこちなく愛を奏でるオトコ」。
梅谷悠太郎さん(28)
福岡県出身の元消防士。キャッチコピーは「#ポジティブ強火なオトコ」。
男女が逆転し、『バチェラー・ジャパン』とはまた違う雰囲気が楽しめる『バチェロレッテ・ジャパン』。一人の女性と複数の男性たちが織り成す恋愛バトルを楽しもう。
