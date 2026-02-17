【ねこのかぶりもの】ねこがロップイヤーのねこうさぎちゃんに！

写真拡大

キタンクラブより、「かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ」が、2026年2月25日（水）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。

＞＞＞「かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ」をチェック！（写真6点）

シリーズ累計900万個（2026年2月現在）目前！　キタンクラブの人気シリーズ「ねこのかぶりもの」に、待望の最新作が登場する。
今回の主役は、シリーズの中でも人気の高い「ねこうさぎちゃん」。愛らしさはそのままに、たれみみ仕様のロップイヤーとして生まれ変わった。
本商品は、猫ちゃんはもちろん、お手持ちのぬいぐるみなどにもかぶせて楽しめるアイテム。思わず撫でたくなるふわふわ・すべすべのファー生地を採用し、留め具は締め付け感の少ないゴム仕様。かぶせ方や角度によって、耳がぴょこんとはねたり、ふんわり広がったり、顔に沿ってぺたんと垂れたりと表情はさまざま。耳のニュアンスひとつで、いつもの姿がぐっと愛おしく見えるのも魅力。

かわいいかわいい写真を撮って、SNSに載せちゃおう。

（C）KITAN CLUB