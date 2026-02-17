JUJU¡¢ÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¼ýÏ¿¶Ê²ò¶Ø¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¸ø³«
JUJU¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢Billy Joel¡ÖHonesty¡×¡¢Bee Gees¡ÖHow Deep Is Your Love¡×¡¢Elvis Presley¡ÖLove Me Tender¡×¡¢Diana Ross¡ÖIf We Hold On Together¡×¡¢Minnie Riperton¡ÖLovin¡Ç You¡×¤Î5¶Ê¤À¡£
´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Elton John¡ÖYour Song¡×¡¢Gilbert O¡ÇSullivan¡ÖAlone Again (Naturally)¡×¡¢Delaney & Bonnie / Carpenters¡ÖSuperstar¡×¡¢Carole King¡ÖIt¡Çs Too Late¡×¡¢Simon & Garfunkel¡ÖBridge Over Troubled Water¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´10¶Ê¤ò¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢JUJU¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHonesty¡×¡¢¡ÖYour Song¡×¡¢¡ÖAlone Again (Naturally)¡×¤òÀè¹Ô»ëÄ°¤Ç¤¤ëTeaser Movie¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê)¤Ë¤Ï¡¢¡ãJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÇÈÄ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¢LIVE PHOTO BOOK¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¸ÂÄê2,000¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ªJUJU¤Ï¡¢6·î20Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡ä¤ò³«Å¹¤¹¤ë¡£
◾️¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù produced by ¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (¸ÂÄê2,000¥»¥Ã¥È)¡§https://smar.lnk.to/ZrRn8r
¡¦CDÍ½Ìó¡§https://smar.lnk.to/71z7bV
¡¦Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×±é½Ð¡§¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ù¤È¤Î¥»¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¡§https://smar.lnk.to/7VyoZo
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ
➀ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡ËAICL-4878 / ¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡ÊCD¡Ë
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡ËAICL-4874¡Á75 / ¡ï7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
➂½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ËAICL-4876¡Á77 / ¡ï7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡ÊCD¡Ë
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×¡ÊDVD or Blu-ray¡Ë
¤¡ÚFC²ñ°÷¸ÂÄê¡Û´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ü¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡ÜÉÕÂ°¥¢¥¤¥Æ¥à¡ËAIC8-46¡Á49 / ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¡ÚFC²ñ°÷¸ÂÄê¡Û´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ü¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡ÜÉÕÂ°¥¢¥¤¥Æ¥à¡ËAIC8-50¡Á53 / ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¹ç·×2,000¥»¥Ã¥È
¡¦¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
¡¦¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡ÊCD¡Ë
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×¡ÊDVD or Blu-ray¡Ë¡½²Î»ì»úËë¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õµ¡Ç½ÉÕ¤¡¼
¡¦¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡Ê¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡Ë
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×LIVE PHOTO BOOK
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¡¦½ãµÊÃãJUJU ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´ÇÈÄ
¢¨JUJU¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÆþ²ñ¡§https://k.jujunyc.net/fc_about/
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌCD
1.Your Song
2.It¡Çs Too Late
3.Superstar
4.Honesty
5.Alone Again (Naturally)
6.How Deep Is Your Love
7.Love Me Tender
8.If We Hold On Together
9.Bridge Over Troubled Water
10.Lovin¡Ç You
¢§Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÊDVD or Blu-ray¡Ë
¡¦The Water-Prelude
¡¦¤³¤¿¤¨
¡¦¥ß¥é¥¤
¡¦¤³¤¿¤¨¤¢¤ï¤»
¡¦½Õ¤ÎÍò
¡¦ºù±«
¡¦¶õ
¡¦¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¦Bet On Me
¡¦STAYIN¡Ç ALIVE
¡¦What You Want
¡¦WATCH WHAT YOU BE
¡¦¤°¤é¤°¤é
¡¦¸¸²Ð
¡¦°ìÀþ
¡¦°¦¤Î±³
¡¦¤¤¤¤¤ï¤±
¡¦YOU
¡¦The Water
¡ãEncore¡ä
¡¦¥Ï¥ê¥·¥¢
¡¦²Ö
¡¦¾®¤µ¤Ê²Î
◾️¡ãJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×±é½Ð¡§¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/#live
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ü¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡§https://smar.lnk.to/7VyoZo
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§¡ï9,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2026Ç¯
6/20¡ÊÅÚ¡Ë16:00 / 17:00¡¡ÀéÍÕ¡¡¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21(¾¾¸Í»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
6/24¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡ÆÊÌÚ¡¡±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û
6/27¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡Åìµþ¡¡J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
6/28¡ÊÆü¡Ë16:00 / 17:00¡¡Åìµþ¡¡J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
7/1¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡°¦ÃÎ¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
7/2¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡°¦ÃÎ¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
7/7¡Ê²Ð¡Ë17:30 / 18:30¡¡¿·³ã¡¡¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
7/10¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡º´²ì¡¡Ä»À´»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
7/11¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡Ä¹ºê¡¡¤Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë
7/17¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡¹áÀî¡¡¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
7/18¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡°¦É²¡¡¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û
7/22¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
7/23¡ÊÌÚ¡Ë 17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
7/29¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡Åìµþ¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
7/30¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡Åìµþ¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
8/2¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡ÀÐÀî¡¡ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
8/7¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡»³·Á¡¡¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
8/9¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡ÀÄ¿¹¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
8/12¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡·²ÇÏ¡¡¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì
8/18¡Ê²Ð¡Ë17:30 / 18:30¡¡µþÅÔ¡¡¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
8/20¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡Ê¼¸Ë¡¡¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
8/21¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡Ê¼¸Ë¡¡¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
8/23¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡Ä¹Ìî¡¡¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
8/29¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡¹Åç¡¡¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
8/30¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡²¬»³¡¡ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
9/3¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
9/4¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
9/8¡Ê²Ð¡Ë17:30 / 18:30¡¡ÀÅ²¬¡¡ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥È Âç¥Û¡¼¥ë
9/12¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡°¦ÃÎ¡¡NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
9/18¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡Ê¡²¬¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
9/19¡ÊÅÚ¡Ë15:00 / 16:00 Ê¡²¬¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
9/22¡Ê²Ð¡Ë17:00 / 18:00¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
9/23¡Ê¿å¡Ë15:00 / 16:00¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
9/26¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡µÜ¾ë¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
9/27¡ÊÆü¡Ë15:00 / 16:00¡¡µÜ¾ë¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
9/30¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡ºë¶Ì¡¡ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
10/2¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡°ñ¾ë¡¡¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë(Âç¥Û¡¼¥ë)
10/7¡Ê¿å¡Ë17:00 / 18:00¡¡Ê¡Åç¡¡¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼)Âç¥Û¡¼¥ë
10/10¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡Åìµþ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
10/11¡ÊÆü¡Ë15:00 / 16:00¡¡Åìµþ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
