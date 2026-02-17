『The Covers』で平成の名曲を特集！中島美嘉はヒットソング「ORION」をセルフカバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月1日22時50分から放送される『The Covers』では、「平成のベストヒットSONG」を特集する。

■「平成ベストヒット・カバーコレクション」も放送

カバーズならではの豪華ラインナップで、平成30年の歴史を彩るヒットナンバーを歌い継ぐ。トレンディドラマの主題歌として社会現象になったミリオンヒットソング、カラオケが大ブームを巻き起こしたこの時代に、多くの人に親しまれた名曲など、懐かしくも新しい、時代を超えて愛される“平成のベストヒットソング”を豪華アーティストの名演でお届け。MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。

ゲストは2001年にデビューし、2026年で25周年を迎える中島美嘉。平成に刻まれる数々のラブソングを発表した彼女が、ヒットソング「ORION」をセルフカバー。1990年ミャンマーに生まれ、小学4年生のときに来日。青春時代を平成ミュージックとともに過ごした森崎ウィン。平成から現在まで、数々の名曲を紡ぎ続けるシンガーソングライター ハナレグミ・永積崇。そして、歌謡曲から平成のヒットナンバーまで、多くの名曲を歌い継ぐ音楽ユニット・星屑スキャットが平成ミュージックの魅力を語る。

番組12年の歴史のなかで披露された「平成ベストヒット・カバーコレクション」は、ここでしか見られない充実のラインナップでお届け。スターダスト☆レビューによる小田和正のドラマ主題歌、氷川きよしが華原朋美の名曲、後藤真希がZARD、“渋谷系”を象徴するヒットナンバーOriginal Love「接吻 kiss」は、郷ひろみ×田島貴男が披露したスペシャルパフォーマンスを。ORANGE RANGEは、同郷のバンド・MONGOL800の平成を代表するヒットナンバー「小さな恋のうた」を、激エモカバー。柴咲コウは、自身が出演した大ヒット映画の主題歌を、MAZZELは反響を呼んだドリカムの名バラードをカバーする。

■番組情報

NHK BS『The Covers 平成ベストヒットSONG』

03/01（日）22:50～23:19（NHKBS/BSP4K）

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：中島美嘉 ハナレグミ 星屑スキャット 森崎ウィン

＜曲目＞

中島美嘉 「ORION」（中島美嘉／2008年）

＜平成初期1990年代 名曲カバーセレクション＞

スターダスト☆レビュー「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正／1991年）

氷川きよし「I BELIEVE」（華原朋美／1995年）

後藤真希「負けないで」（ZARD／1993年）

郷ひろみ×田島貴男「接吻 kiss」（Original Love／1993年）

＜平成後期2000年代 名曲カバーセレクション＞

ORANGE RANGE「小さな恋のうた」（MONGOL800／2001年）

柴咲コウ「瞳をとじて」（平井 堅／2004年）

MAZZEL「やさしいキスをして」（DREAMS COME TRUE／2004年）

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/