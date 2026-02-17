¡Ö20Âå¸åÈ¾¤«¤éÎø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡× ¤Ü¤ë½Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¡É¤Î·ãÊÑ»Ñ¤ËÈ¿¶Á ¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¤¬¹õÈ±¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë·ãÊÑ¤·¡¢¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷À·Ý¿Í·ãÊÑ¤Î¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¡õÁ´¿È»Ñ
¡¡2·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù#2¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÎøÈ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤Î¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ê31¡Ë¡£¡Ö30Âå¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤Îø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£20Âå¸åÈ¾¤«¤éÎø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÀ±Ìî¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ê¤ä¤Î¡Ö»ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ËÂÐ¤·¡¢ÈþÍÆ»Õ¤«¤é¤Ï²áµî¤Î»Ü½Ñ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¡£¡Ö½ÌÌÓ¶ºÀµ¤Ï¡¢ÌÓ¤òÌô¤Ç½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£1²ó¾Æ¤¤¤¿¤ªÆù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¤¤¯¡£¡Ê¿§¤ò¡ËÈ´¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢È©¤Î¿§¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Î¤â¤È¡¢»Ü½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ë¡¢´é¼þ¤ê¤Ë¾®´é¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¥Ø¥¢¡£¶À¤ò¸«¤¿¤¤ê¤ä¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈ±¤È¥á¥¤¥¯¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Í¤¨¡¢¸«¤Æ¸«¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö³Î¤«¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö½÷À»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ø¥¢¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤ÎÎø¤òÈ±¤«¤éµ±¤«¤»¤ë¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ»Õ¡ÉÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¡¦¹âÌÚÂöÌé»á¤ä¡¢BTS¤äaespa¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥à¥¸¥ó»á¤é¥È¥Ã¥×ÈþÍÆ»Õ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢3·î14Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡Ê¾Þ¶â300Ëü±ßÅù¡Ë¡£