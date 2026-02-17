43ºÐ¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢Âè2»Ò½Ð»º¸å¤ÎÊÑ²½¤ÇËÜ²»¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¶»¤Ã¤Æ¿â¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Î#3¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¸å¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤ÎÌÀ¤±Æ©¤±¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¶Ã¤¯ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡Ö·úÁ°ÇúÇË¡ª¤Þ¤Ã¤¿¤ê°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¡£¥²¥¹¥È¤Î¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö»º¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤ó¤À¤óÊâ¤Êý¤Î¥¯¥»¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¹âÎð½Ð»º¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»º¸åÈþÍÆ¤ÎÀìÌç°å¤ò¾·¤¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¼£ÎÅË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö¶»¤¬¸µ¡¹Âç¤¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Âè2»Ò½Ð»º¤äÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¶»¤Ã¤Æ¿â¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤±Æ©¤±¤Ë¸ì¤ê¡¢MC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¿¿ÌÚ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ·¿ÊÑ²½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢¡Öº£Ã¦¤²¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤éÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¤¿¤á¤é¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ºòÇ¯3·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£Á°¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Ë³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤ÎÌÀ¤±Æ©¤±¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¶Ã¤¯ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡Ö·úÁ°ÇúÇË¡ª¤Þ¤Ã¤¿¤ê°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¡£¥²¥¹¥È¤Î¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö»º¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹üÈ×¤¬¥°¥é¥°¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤ó¤À¤óÊâ¤Êý¤Î¥¯¥»¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¹âÎð½Ð»º¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ºòÇ¯3·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£Á°¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Ë³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£