台風7号は今日21日午後3時現在、フィリピンの東を発達しながら西よりに進んでいます。25日〜26日頃には沖縄に接近して、雨や風が強まる恐れがあります。また、台風の北側の梅雨前線が刺激されると関東〜九州などでも雨量が増える可能性があります。今後の情報に十分ご注意ください。台風7号は「強い」勢力で北上25日〜26日頃に沖縄接近の恐れ台風7号は今日21日午後3時現在、フィリピンの東の海上を発達しながら西よりに進んでい