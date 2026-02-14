マクドナルド「マックポーク」、5年ぶり復活 2・25より500円の「セット500」が3種類に
日本マクドナルドの人気メニュー「マックポーク」が5年ぶりに復活。バーガーにサイドメニューとドリンクMが付いて500円となるバリューセット「セット500」に加わり、25日より販売開始される。
【画像】5年ぶり復活「マックポークセット」詳細
「セット500」に、復活を望む声がやまない「マックポーク」が加わり、「ハンバーガー」（ビーフ）、「マックチキン」と合わせてワンコインで楽しめる500円セットが3種類から選べるようになる。
「マックポーク」は、香ばしいポークパティに、シャキシャキのレタス、コクと旨みのガーリックペッパーソースを合わせた、ガーリックの旨味とスパイスのキレがやみつきになる商品。2007年から2012年までレギュラー商品として、また、2013年には期間限定商品として登場した。さらに、2018年から2021年には「ベーコンマックポーク」がレギュラー商品となった。
24日からの新TVCMには、俳優の多部未華子と声優の梶裕貴が出演する。バスに揺られる多部に聞こえたのは「次は〜マックポ…あっ」というアナウンス。うれしさのあまりつい口がすべってしまうも、開き直って清々しくマックポーク復活をお知らせする運転手の梶。思わずバスを降りてお礼を告げ、マクドナルドへと駆け出す多部。復活した「マックポーク」に「待ってたよ」とうれしそうに語りかける多部の姿が描かれる。
