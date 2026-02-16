2月25日にリリースされるAKB48の67枚目シングル「名残り桜」のカップリングに、グループOGの指原莉乃（33）作詞の「初恋に似てる」が収録されることが16日、分かった。

同曲は研究生楽曲として、20期、21期の8人が参加し、センターはグループ最年少の近藤沙樹（13）が務める。

指原は昨年、自身がプロデュースするグループ「＝LOVE」の「とくべチュ、して」で第67回日本レコード大賞「作詩賞」を受賞した。それを受け、昨年12月8日、AKB48のデビューからちょうど20周年を迎えた日にAKB48劇場で、秋元康総合プロデューサーが「指原大先生が日本レコード大賞をいただけたので、ぜひAKB48の曲を書いていただきたい」とサプライズでオファーを送っており、早速の実現となった。

指原は「今回、カップリング曲の作詞を担当させていただきました。秋元さんがセレクトした楽曲で歌詞を書くのは初めてで、私の選ぶ楽曲とはまた違ったサウンドで、『これが48のカラーだなあ』としみじみ懐かしく感じました。20周年記念シングル（『Oh my pumpkin!』）に私も参加させていただき、現役メンバーと時間をともにする中で感じた『謙虚さの中にある努力で培ってきた自信』をみなさんに知っていただけたらと思い、全力！前向き！な歌詞を書きました」と歌詞に込めた思いを説明。

さらに、「メンバーそれぞれのプリプロ（本レコーディング前に仮録音した音源）を何度も聴き、近藤沙樹さんがセンターに合うんじゃないかと生意気にも提案させていただきました」と最年少をセンター抜てきした発案者であることも明らかに。「歌割りも提案させてもらったので、今までのAKB48にないような歌割り構成でメンバーの歌声を存分に堪能できるようになっていると思います！AKB48の作品に自分の名前がまた違った形で載るのが幸せです。みなさんに愛していただける楽曲になりますように」と願いを込め，コメントを寄せた。

センターを務める近藤は「ずっと目標として掲げていたセンターに初めて選んでいただいたのが、この曲なのが何よりもうれしいです！」と喜び、「まだまだ未熟な部分もたくさんありますが、この曲を通して成長していく姿をお見せできるよう、一つひとつのステージを大切にしながら全力で活動していきます。この楽曲が、応援してくださるみなさんにとっても大切な一曲になるように、研究生みんなで感謝の気持ちを忘れず、心を込めて歌い続けていきます。よろしくお願いします！」と意気込みを語った。