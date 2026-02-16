"敵対グループ"のメンバーの父母ら計9人を襲い、けがを負わせた──そんな物騒なニュースが流れたのは2月12日のことだった。警視庁は同日までに自称自営業・筑波壱基容疑者（かずき・24）と都内や埼玉県に住む少年10名を傷害容疑で逮捕した。

【写真を見る】「鬼にょう」に「殺」という難読漢字に、「龍」そして「會」のステッカー文字...筑波壱基容疑者（24）ら“ヤンキー集団”の正体、暴走車の集合写真ほか

容疑者たちは東京都東久留米市を中心に活動する"不良グループ"だという。彼らの正体と、暴行トラブルの経緯を現地で取材した。

キー局社会部記者の解説。

「逮捕容疑は昨年9月16日、東久留米市の路上で"敵対グループ"メンバーの父親（50代）に車で幅寄せして転ばせたり、40代の母親やメンバーが乗った車に追突させたりして2人にけがをさせたもの。筑波容疑者らのグループが10代の少年とバイクの貸し借りをめぐってトラブルになり、事件に発展したとみられています。調べに対して筑波容疑者含む6人は容疑を認め、残る5人は否認しているそうです」

傷害事件が起こったのは、西武鉄道小平駅から3キロほどの距離にある住宅街。近くには公園や学校がある閑静な一角だ。NEWSポストセブン取材班は、事件当日の様子を目の当たりにしたという地元住民に話を聞くことができた。

10代女性は「バイクが爆音で鳴り響いていた」と振り返る。

地元住民が証言「同年代に相手にされていなかった」

「17時くらいでした。けがをした親たちが乗っていたと思われる軽自動車がボロボロになっていて、幅寄せして襲った方の白のアルファードもボロボロで、バンパーが取れていた。怒鳴り声とかは聞こえなかったけど、原付のバイクに乗ったメンバーがいっぱいいて、とにかくブンブンものすごいエンジン音が鳴り響いていた。鉄パイプを手に持っている子も何人かいました。しばらくして、救急車やパトカーがぞろぞろ来て、けが人が運ばれて。このとき道が30メートルほど規制線で入れなくなっていました」

別の20代女性は、筑波容疑者らのグループに参加している少年と面識があるという。曰く、彼らの評判は地元ではかなり悪かったようだ。

「加害者グループにいる17歳の子と知り合いです。たしかに中学生からヤンチャだったけど、そこまで悪い子じゃない。悪いのは壱基（容疑者）というグループのトップです。あいつは20歳を超えてから"デビュー"したと地元では言われています。昔から悪くて有名とかではなく、最近グループが出来てから、名前を聞くようになりました」

グループのリーダーだという男の"地元評"について、この女性がさらに続ける。

「同世代にはまったく相手にされていない。だから歳下の子とばかり絡むんです。地元ではヤンキーというより"痛い人"って認識されています。

グループができたのは半年前くらい。容疑者含めて10数名くらいいたと思います。ほとんど16歳とか17歳の未成年で、カズキ君って人だけはずば抜けて歳が上。この前なんか、地元の15歳の子が『うちに来ないか』とスカウトされたそうですよ。グループ名は『リョウキ』と名乗っていたかな」

容疑者のSNSを見るかぎり、仕事は防水工をしているとみられる。グループのメンバーを集めてバイクで走る動画や、バンやセダンタイプの車を並べた写真などが投稿されているのも確認できた。

また一部の車には、グループ名と思われるステッカーも貼られている。「鬼にょう」に「殺」という難読漢字に、「龍」そして「會」の文字が並んでいる。

「暴走族とはまた違いますね。暴走族は単車を集めて、走ることを目的にしているじゃないですか？ 違うんですよ。ただ週末とかにワンツー（排気量125CC以下の原付やバイクの意味）とかでブンブン走っているだけ。夜中もうるさくて。迷惑集団でした。

どちらかというと"喧嘩屋"のようなイメージですね。グループではない人がバイクで走っていたら、止められて喧嘩売られちゃうみたいな。普通にヤンキーじゃない人も、ちょっとバイクの音がうるさかったら、止めて喧嘩売っちゃいます。今回の事件以外にも暴力沙汰はありましたね。未成年の子たちも不良でしたが、こんな犯罪を起こすような子たちじゃありませんでした。カズキ君に引っ張られたんでしょうね」（前出・10代女性）

"敵対グループ"の少年らのいざこざに、親が巻き込まれたことについてはこう言及した。

「被害者の親の子どもとグループが揉めてて、そこに親が仲裁にきたという感じなんですよ。そこで抗争が始まっちゃって。トラブルを収めるはずが返り討ちにあったという流れだと思います」（同前）

地元で"迷惑集団"として認知されていた容疑者たち。今回は度が過ぎたようだ──。

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！