¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ç°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×Ç®³¤»Ô¤Î²¹ç¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃËÀ¤âÈÂÁ÷=ÀÅ²¬
2·î16Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î²¹ç¤Ç20Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇ®³¤»Ô
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅ®¤ì¤¿¤Î¤Ï20Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ç¡¢16Æü¸áÁ°11»þº¢¡¢Ç®³¤»ÔÅì³¤´ßÄ®¤Î²£°ë¹Á¤Î²¹ç¤Ç60Âå¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃËÀ¤È2¿Í¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
16Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ç°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÁ¥¤Ç²¤Ë½Ð¤Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬2¿Í¤òÁ¥¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ÆÎ¦¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
60Âå¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃËÀ¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£