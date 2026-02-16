¡ÈÌó680Ëü±ß¡É¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖNX¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡×¡õ¡ÈÀãºù¡É¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¡×ºÎÍÑ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤¤¤¤¡×À¼¤â¡ª 2.0L¡ÖÄ¾4¡×ÅëºÜ¤ÎÃæ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë
¿·NX¡ª
¡¡2025Ç¯11·î21Æü¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÏÃæ¹ñ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¹½£¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¼çÎÏSUV¡ÖNX¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖNX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¼Á´¶¤ò¹â¤á¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖNX¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡¡NX¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹½é¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÀöÎý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿2ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤»Ô¾ì¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¡ÖNX200¡×¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖNX350h¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖNX400h¡Ü¡×¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î21Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿NX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¡¢NX200¤ÈNX350h¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤ÈÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¤·¡¢¼ã¤¤½÷À¤ò¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àãºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ÇÆú¿§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ª¡¼¥í¥é¥«¥é¡¼¤òÉ½¸½¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£³Æ½ê¤Ë¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥«¥é¡¼É½¸½¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´¶À¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢NX¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½À¤é¤«¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÊ»¤»»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¸ÄÀ¤ò±Ç¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î»ÑÀª¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏNX200¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬30Ëü9600¸µ¡ÊÌó680Ëü±ß¡Ë¡¢NX350h¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬36Ëü9600¸µ¡ÊÌó740Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤è¤êÌó10Ëü¸µ¡ÊÌó20Ëü±ß¡Ë¹â¤¤ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡È¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¾åÉÊ¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖNX¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦½À¤é¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¸ÂÄê¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤òÃæ¿´¤ËÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëNX¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£