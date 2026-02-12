Bジェイズ・岡本、キャンプ施設初練習で流れたサザン「希望の轍」に笑顔 22日OP戦初戦でデビューへ
ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が14日（日本時間15日）、キャンプ施設で初練習。初取材にも巨人時代と変わらない“岡本節”全開で答えた。16日（同17日）にキャンプイン。メジャー1年目とWBCへ向けてスタートを切る。
自分で笑ってしまった。キャンプ地での初取材。米メディアに性格を問われた岡本は「硬派で真面目な男前」と真顔で言った。「I’m very serious and very manly」と通訳が訳し始めると、笑いが起きる前に吹き出してしまった。
合流初日。打撃ケージでクリケットバットを使って打撃練習を始めると、巨人時代の登場曲だったサザンオールスターズの「希望の轍」が流れた。チームの心遣いだったが「“好きな歌は何だ？”と言われ“登場曲はこれです”と言ったら流してくれました。でも、音がデカすぎて恥ずかしくて、あんまり集中できんかったです」とまた、笑わせた。
取材同様、チームにも早速溶け込んだ。三塁でのノックでは、一塁のゲレロに送球する場面も。ハイタッチも交わし、ロッカールームではスプリンガーとその子供たちと談笑。「日本語も言ってくれたりしますし、凄く優しいなと思います」と初々しく振り返った。
ジョン・シュナイダー監督はオープン戦初戦となる21日（日本時間22日）のフィリーズ戦での“メジャーデビュー”を明言。27、28日（同28、3月1日）ごろ、WBCへ向け日本に戻る。「夢というより、必ずプレーすると思ってやってきた場所。気を引き締めて、どれだけチームに貢献できるか、どこまでできるか頑張りたい」。そう言った時は、本当の真顔だった。
【岡本に聞く】
――チームに合流。
「早く行きたいなと思っていて、やっと来られたなという感じ。初めて会う選手ばかりなのであいさつしたり、コミュニケーションを取ったり、そういう感じに今日は過ごしました」
――プロ1年目と比べてワクワク感は。
「ルーキーに戻ったような気持ちでしたね、球場に入る前は。今もそうですけど、あいさつしたりとか、どこに何があるか分からない状態で整理しながら。1年目、ルーキーの時を思い出しました」
――日本と比較し、最も難しいと感じる点は。
「まずはやっぱり環境が変わるというところ。ずっと日本で暮らしてきましたし、そういう部分がガラッと変わる。まあ、大丈夫です。たぶん」
――時差ボケは。
「めっちゃ寝れたんですけど、さっきちょっと途中眠かった。（この時期に）宮崎にいないっていうのは不思議。花粉症がないから最高。いつもこの時期、鼻水とかくしゃみ止まらないし。今最高です」
――最後に。日本から持ってきたこだわりの一品は。
「…ひげそり」