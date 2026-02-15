【難波観光】お笑いからアイドル、サブカルチャーまで！なんばのディープな魅力を再発見する鉄板モデルコース
大阪と言えば「お笑い」をイメージする人も多いだろう。まさしくなんばエリアは趣味とエンタメの発信地でもある。「笑いの殿堂」なんばグランド花月、その向かいにあるNMB48劇場。少し歩くと料理用品がそろう千日前道具屋筋商店街、さらには西日本一のホビー街でんでんタウンもある。なんばを歩いて趣味とエンタメを思う存分に味わおう。
【写真で見る】なんばで趣味とカルチャー満喫コース
なんばで趣味とエンタメ満喫コース
大阪高島屋〜徒歩約4分〜なんばグランド花月〜徒歩約1分〜YES NAMBAビル〜徒歩約1分〜デザインポケット〜徒歩約9分〜日本橋でんでんタウン
■大阪高島屋
幅広い年代が安心して買物できる百貨店
なんばのランドマーク的存在の百貨店。ファッションのフロアでは自主編集によるインポートブランドも充実している。また、特選衣料雑貨売り場は関西地区における注目売り場であり、若者から中高年まで客層も幅広い。7階から9階までがレストランフロア(なんばダイニングメゾン)になっており、和・洋・中の他、韓国料理なども取りそろえた30以上の飲食店が集まり、23時まで営業している。
見どころ
地下1階の食料品売場には、関西や大阪の名店がそろっており、手土産などに最適。また、約10カ所にあるウィークリーコーナーでは、旬や人気のグルメが週替わりに期間限定で出店している。
住所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5
交通アクセス：【電車】南海電気鉄道・地下鉄・近畿日本鉄道近鉄・阪神電鉄なんば駅からすぐ。JR難波駅から徒歩約10分
■なんばグランド花月
日本最高峰の笑いが集まる「笑いの殿堂」
吉本興業のホームグラウンドとして、1987年(昭和62年)に「なんば花月」に代わる劇場としてオープン。漫才や落語、吉本新喜劇などが年中無休で毎日公演され、本場大阪の笑いを体験できる劇場として親しまれる。
見どころ
2017年にはリニューアルオープンし、グッズ売り場や土産物ショップ、飲食店なども充実。大阪観光に欠かせない存在になっている。
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前11-6
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線なんば駅から徒歩5分。南海・近鉄・阪神・JR難波駅から徒歩11分 【車】阪神高速道路環状線道頓堀ランプから約5分
■YES NAMBAビル
NMB48劇場など、エンタメ色豊かな施設が集まるスポット
なんばグランド花月の向かいに立つ複合ビル「YES NAMBA」は、NMB48劇場をはじめエンタメ色豊かな施設が集まるスポット。地下フロアにはアイドルグループ・NMB48のホームグラウンド「NMB48劇場」があり、連日公演が行われファンの聖地として親しまれている。そのほか館内には、ドン・キホーテなどの商業施設も入り、ライブ鑑賞前後の買い物や時間調整にも便利。難波駅から徒歩圏内というアクセスのよさも魅力だ。
見どころ
NMB48劇場での迫力あるライブパフォーマンスを間近で楽しめるのが最大の魅力。公演の前後には、ビル内外のショップでグッズ購入や食事も楽しめ、一日を通して“推し活”を満喫できるスポットである。
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前12
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線なんば駅から徒歩約5分。南海・近鉄・阪神・JR難波駅から徒歩約11分
■デザインポケット
食品サンプル作りが体験できる
難波の千日前道具屋筋商店街内にあり、業務用食品サンプルや食品サンプル雑貨を販売するだけでなく、食品サンプルの制作体験ができる店舗。人気のお寿司制作体験では、ネタ成形、絵付けなど職人さながらの工程を体験できる。3歳からチャレンジでき(幼児は保護者の付添い必須)、参加は1名から可能だ。
見どころ
販売している食品サンプルグッズは、メイドインジャパンにこだわり日本の職人が一つひとつ手作りしたもの。キーホルダーやアクセサリー、スマホスタンドなどユニークなものが多く、プレゼントとしても人気。
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前10-11
交通アクセス：【電車】地下鉄各線なんば駅なんばウォークB21出口から徒歩約5分、なんなんタウンE9出口から徒歩約3分
■日本橋でんでんタウン
西日本一のホビー街
大阪堺筋の南北およそ1キロにわたるアーケード沿いに、150を超える店舗からなる商店街。かつては電気街として知れらていたが、現在ではオーディオ、電子パーツ、パソコン、無線のほか、トレカ、アニメ、フィギュア、ゲーム、コスプレと多彩なホビーの専門店街を形成し、インバウンド街としてもにぎわっている。
見どころ
2005年より、毎年5月に日本橋でんでんタウンを中心に日本橋ストリートフェスタを開催。全国から1万人以上のコスプレ参加者を集める。
住所：大阪府大阪市浪速区日本橋
交通アクセス：【電車】地下鉄堺筋線 恵美須町から徒歩約1分、地下鉄御堂筋線 なんば駅から徒歩約10分
高島屋からなんばグランド花月とYES NAMBAビルの前を通り、道具屋筋を歩き、日本橋でんでんタウンに到着するまで、ゆっくり歩いても20分程度だろう。そんな近距離に違うジャンルのエンタメや専門店が密集しているのが、なんばのおもしろさかもしれない。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真で見る】なんばで趣味とカルチャー満喫コース
大阪高島屋〜徒歩約4分〜なんばグランド花月〜徒歩約1分〜YES NAMBAビル〜徒歩約1分〜デザインポケット〜徒歩約9分〜日本橋でんでんタウン
■大阪高島屋
幅広い年代が安心して買物できる百貨店
なんばのランドマーク的存在の百貨店。ファッションのフロアでは自主編集によるインポートブランドも充実している。また、特選衣料雑貨売り場は関西地区における注目売り場であり、若者から中高年まで客層も幅広い。7階から9階までがレストランフロア(なんばダイニングメゾン)になっており、和・洋・中の他、韓国料理なども取りそろえた30以上の飲食店が集まり、23時まで営業している。
見どころ
地下1階の食料品売場には、関西や大阪の名店がそろっており、手土産などに最適。また、約10カ所にあるウィークリーコーナーでは、旬や人気のグルメが週替わりに期間限定で出店している。
住所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5
交通アクセス：【電車】南海電気鉄道・地下鉄・近畿日本鉄道近鉄・阪神電鉄なんば駅からすぐ。JR難波駅から徒歩約10分
■なんばグランド花月
日本最高峰の笑いが集まる「笑いの殿堂」
吉本興業のホームグラウンドとして、1987年(昭和62年)に「なんば花月」に代わる劇場としてオープン。漫才や落語、吉本新喜劇などが年中無休で毎日公演され、本場大阪の笑いを体験できる劇場として親しまれる。
見どころ
2017年にはリニューアルオープンし、グッズ売り場や土産物ショップ、飲食店なども充実。大阪観光に欠かせない存在になっている。
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前11-6
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線なんば駅から徒歩5分。南海・近鉄・阪神・JR難波駅から徒歩11分 【車】阪神高速道路環状線道頓堀ランプから約5分
■YES NAMBAビル
NMB48劇場など、エンタメ色豊かな施設が集まるスポット
なんばグランド花月の向かいに立つ複合ビル「YES NAMBA」は、NMB48劇場をはじめエンタメ色豊かな施設が集まるスポット。地下フロアにはアイドルグループ・NMB48のホームグラウンド「NMB48劇場」があり、連日公演が行われファンの聖地として親しまれている。そのほか館内には、ドン・キホーテなどの商業施設も入り、ライブ鑑賞前後の買い物や時間調整にも便利。難波駅から徒歩圏内というアクセスのよさも魅力だ。
見どころ
NMB48劇場での迫力あるライブパフォーマンスを間近で楽しめるのが最大の魅力。公演の前後には、ビル内外のショップでグッズ購入や食事も楽しめ、一日を通して“推し活”を満喫できるスポットである。
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前12
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線なんば駅から徒歩約5分。南海・近鉄・阪神・JR難波駅から徒歩約11分
■デザインポケット
食品サンプル作りが体験できる
難波の千日前道具屋筋商店街内にあり、業務用食品サンプルや食品サンプル雑貨を販売するだけでなく、食品サンプルの制作体験ができる店舗。人気のお寿司制作体験では、ネタ成形、絵付けなど職人さながらの工程を体験できる。3歳からチャレンジでき(幼児は保護者の付添い必須)、参加は1名から可能だ。
見どころ
販売している食品サンプルグッズは、メイドインジャパンにこだわり日本の職人が一つひとつ手作りしたもの。キーホルダーやアクセサリー、スマホスタンドなどユニークなものが多く、プレゼントとしても人気。
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前10-11
交通アクセス：【電車】地下鉄各線なんば駅なんばウォークB21出口から徒歩約5分、なんなんタウンE9出口から徒歩約3分
■日本橋でんでんタウン
西日本一のホビー街
大阪堺筋の南北およそ1キロにわたるアーケード沿いに、150を超える店舗からなる商店街。かつては電気街として知れらていたが、現在ではオーディオ、電子パーツ、パソコン、無線のほか、トレカ、アニメ、フィギュア、ゲーム、コスプレと多彩なホビーの専門店街を形成し、インバウンド街としてもにぎわっている。
見どころ
2005年より、毎年5月に日本橋でんでんタウンを中心に日本橋ストリートフェスタを開催。全国から1万人以上のコスプレ参加者を集める。
住所：大阪府大阪市浪速区日本橋
交通アクセス：【電車】地下鉄堺筋線 恵美須町から徒歩約1分、地下鉄御堂筋線 なんば駅から徒歩約10分
高島屋からなんばグランド花月とYES NAMBAビルの前を通り、道具屋筋を歩き、日本橋でんでんタウンに到着するまで、ゆっくり歩いても20分程度だろう。そんな近距離に違うジャンルのエンタメや専門店が密集しているのが、なんばのおもしろさかもしれない。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。