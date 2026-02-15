ミッフィーのホットアイマスク♡歓送迎に贈る癒しギフト
世代を問わず愛されるミッフィーデザインのホットアイマスクから、歓送迎シーズンにぴったりなサンクスギフトが登場。2月10日より発売されます。やさしい温もりとアロマの香りで、忙しい毎日にほっとひと息つけるリラックスタイムを演出。感謝の気持ちをさりげなく伝えられる、心あたたまるギフトです♡
癒しのアロマ温熱ケア
ミッフィーサンクスギフト（ホットアイマスク）全2種
価格：550円（税込）
ベッドに入ったミッフィーのデザインがキュートな、2枚入りのホットアイマスク。アロマタイプの温熱アイマスクは、心地よい蒸気で目と目元をじんわり温め、気分をやさしくほぐします。
スマホやPCの使いすぎに、勉強をがんばった時に、おやすみ前のリラックスタイムにもおすすめです。
セット内容：ホットアイマスク2個
使用時間：約20分
快適温度：約40℃
※意匠第1796109号
選べる2つの香り
サンクスギフトおひさまの香り
やわらかく包み込むような「おひさまの香り」。ほっと安らぐアロマが、目元ケアの時間をより心地よいひとときへ導きます。
サンクスギフトさくらんぼの香り
ほんのり甘く華やかな「さくらんぼの香り」。気分転換したい時にもぴったりで、春らしい贈り物としても喜ばれそう♪
パッケージの包み紙でミッフィーを作って遊べる折り方付き。ギフトを開けた後も楽しめる、遊び心あふれる仕様です。
販売場所：GPPオンラインショップなど
感謝を伝えるやさしい贈り物♡
ちょっとしたお礼や歓送迎のプチギフトにぴったりな、ミッフィーのホットアイマスク。約20分、約40℃のやさしい温もりと香りが、目元と心をそっと癒してくれます。
可愛いデザインと実用性を兼ね備えたアイテムで、大切な人へ感謝の気持ちを届けてみませんか♡