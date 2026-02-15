ミッフィーのホットアイマスク♡歓送迎に贈る癒しギフト

世代を問わず愛されるミッフィーデザインのホットアイマスクから、歓送迎シーズンにぴったりなサンクスギフトが登場。2月10日より発売されます。やさしい温もりとアロマの香りで、忙しい毎日にほっとひと息つけるリラックスタイムを演出。感謝の気持ちをさりげなく伝えられる、心あたたまるギフトです♡

癒しのアロマ温熱ケア

ミッフィーサンクスギフト（ホットアイマスク）全2種



価格：550円（税込）

ベッドに入ったミッフィーのデザインがキュートな、2枚入りのホットアイマスク。アロマタイプの温熱アイマスクは、心地よい蒸気で目と目元をじんわり温め、気分をやさしくほぐします。

スマホやPCの使いすぎに、勉強をがんばった時に、おやすみ前のリラックスタイムにもおすすめです。

セット内容：ホットアイマスク2個

使用時間：約20分

快適温度：約40℃

※意匠第1796109号

選べる2つの香り

サンクスギフトおひさまの香り

やわらかく包み込むような「おひさまの香り」。ほっと安らぐアロマが、目元ケアの時間をより心地よいひとときへ導きます。

サンクスギフトさくらんぼの香り

ほんのり甘く華やかな「さくらんぼの香り」。気分転換したい時にもぴったりで、春らしい贈り物としても喜ばれそう♪

パッケージの包み紙でミッフィーを作って遊べる折り方付き。ギフトを開けた後も楽しめる、遊び心あふれる仕様です。

販売場所：GPPオンラインショップなど

感謝を伝えるやさしい贈り物♡

ちょっとしたお礼や歓送迎のプチギフトにぴったりな、ミッフィーのホットアイマスク。約20分、約40℃のやさしい温もりと香りが、目元と心をそっと癒してくれます。

可愛いデザインと実用性を兼ね備えたアイテムで、大切な人へ感謝の気持ちを届けてみませんか♡