TBS井上貴博アナウンサー（41）が14日、同局ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）に生出演し、選挙特番を巡る「爆笑問題」太田光（61）の超多忙ぶりを明かした。

8日投開票の衆院選では、自民党が定数465議席のうち、3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得する圧勝。井上アナは開票特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」のMCを、太田はスペシャルキャスターをそれぞれ担った。

井上アナは「爆笑の太田さんが想像を絶する忙しさで、今回が」と明かした。太田は選挙ウイークで、所属事務所の記念ライブがあった。井上アナは「たまたまなんですけど、タイタンライブの30周年記念公演が、投開票日の前日、前々日に2日間あったんですよ。爆笑問題のお二人って、どちらも新ネタを下ろすんですよ。ネタを変えるんです、必ず」と明かした。

しかも、節目のライブとあり、出演者も豪華。太田は明石家さんまとの漫才も披露した。

「木曜日（5日）にまず選挙特番の打ち合わせ、リハーサルをやる」。太田が政治家と中継をつないでのインタビューのリハーサルに参加。TBSの政治部デスクらが、政治家に憑依して、3分、5分、7分バージョンで、出演予定の全政治家とのやりとりをシミュレーションしたという。

「それが終わって、木曜日の夜、翌日のネタ作り。金曜日（6日）、タイタンライブをやりますよね。さんまさんと大盛り上がり。夜は打ち上げをちょっとして、抜け出して、またネタ作りをするんです、翌日の。土曜日（7日）、タイタンライブをやりますね。打ち上げやりますね。途中で抜けて、今度は選挙特番の打ち合わせをやるんですよ」

7日の打ち合わせ時点で、太田は疲労困ぱいの様子だったという。井上アナは「夜9時半、10時くらい（から開始）。もうヘットヘト。スタジオに入ってくる太田さんが、ちっちゃく見える。ちっちゃいぞ？太田さん、みたいな」と回顧。「でも疲れも見せずに…。リハーサルはさすがに声も小さくて、ああ大丈夫かな？と思っていて。太田さんが帰った後、スタッフが僕らのところに近づいてきて一言、言うんです。“太田さん、元気なかったよね”って。“いやいや、疲れてるでしょう。そりゃ疲れてますよ”って」とねぎらっていた。

選挙当日の8日はもちろん、太田は「サンデー・ジャポン」の生放送に出演。その後、同局ラジオで「爆笑問題の日曜サンデー」で4時間の生放送に出た後、選挙特番に挑んでいた。