2022年に惜しまれつつ閉店したレストランチェーン『アンナミラーズ』が2月13日、創業第一号店の近くである東京・南青山で復活した。

【写真】当時と同じ！可愛すぎる制服を着用するアンミラ店員

復活で「変わっていないこと」と「変わったこと」は

店舗の復活は昨年6月にプレスリリースで発表されていたものの、南青山店のオープンを控えた2月中旬からSNSで話題に。復活を知ったユーザーからは、

《我が青春のアンミラが、我が青春の地に》

《あの制服が戻ってくるぞ》

アニメキャラクターが着用していそうな可愛らしい特徴的な制服が同チェーンの代名詞にもなっていただけに、期待する声が多く上がる結果に。そこで復活の経緯などを運営する井村屋グループに聞いた。

「アンナミラーズ高輪店を閉店した後はポップアップショップ展開をしておりましたが、お客さまから再出店のご要望の声を非常に多くいただき、約 3 年間再出店にふさわしいロケーションを模索しておりました。その中で、1・かつて 1号店を出店した地域であり、2・将来的な発展が期待でき、3・継続的な営業を見込める『南青山地区』の当該物件にて出店を決定いたしました」

南青山店で再出発を決めた理由については、

「ロケーションの選択にあたっては、以下を併せ持つ地域を選ぼうという意向がございました。1・アンナミラーズの再出発にふさわしいこと。2・ブランドが活きる情報発信拠点となり得ること。3・サステナビリティと将来性を併せ持つこと。さまざまな候補地を検討していましたが、1 号店創業の地である青山エリアは青山通りを中心に話題に事欠かないと評価し、選定に至りました」

13日の朝9時のオープンながら行列の先頭は前日の午前2時から並び始め、オープンまでに70名以上が行列を作ったという。SNSでは制服やメニューの変化を心配する声もあった。「変わっていない部分」について聞くと、

「基本的には従来のコンセプトと大きく変えておりません。制服も以前のデザインを踏襲しています。『コーヒーのおかわり自由』のサービスも継続しています」

また復活にあたって「変わった部分」については、

「メニューを絞り込んだことでスクラッチメイドの提供形態が可能となり、作りたて・焼きたて・絞りたてのパイ提供、手捏ねによるバーガーパティのクオリティアップ等、より品質の高い商品の提供を実施。・コーヒー以外のソフトドリンクでも『おかわり自由』サービスを実施。・店舗にデジタルサイネージを設置し新商品やイベントを告知します」

と良さは残しつつ、より便利にアップデートされたようだ。制服の可愛さで女の子がアルバイトしたいお店としてもたびたび名前が上がっていたアンナミラーズだけに、店舗が増えることに期待!