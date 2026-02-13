「超理想のカップル」矢沢心、結婚19年目を報告！ 成長したイケメン息子の姿も「魔裟斗さんに似てますねぇ」
タレントの矢沢心さんは2月12日、自身のInstagramを更新。夫で元K-1世界王者の魔裟斗さんと19年目の結婚記念日を迎えたことを報告し、反響が寄せられました。
この投稿にはタレントの北斗晶さんから「かっこいい夫婦〜心ちゃん、魔裟斗くん おめでとう」とコメントが寄せられました。
ファンからも「おめでとうございます」「ほんと素敵なご夫婦で…憧れてます」「出逢って四半世紀、いつまでも仲良しで素晴らしい」「超理想のカップル」「素敵なご夫婦、素敵なお子さん」などの声のほか、「イケメンくんに成長してますね」「魔裟斗さんに、似てますねぇ」など息子についてのコメントも寄せられました。
(文:熱帯夜)
「素敵なご夫婦、素敵なお子さん」矢沢さんは「結婚して19年 昨日は結婚記念日でした」「結婚19年目 出会って25年 2026年も隣にいれてよかった」などとつづり、3枚の写真を投稿。魔裟斗さんや息子とのツーショットです。特に1枚目では、魔裟斗さんの頭に矢沢さんがほほを寄せて密着しており、とても仲むつまじい夫婦ショットとなっています。また、「家でまったり普通ごはんに 子どもたちが花束を準備してくれていました その思いに胸が熱くなりました」と子どもたちとのエピソードも披露。
「マジデートみたい」たびたびInstagramで家族とのプライベートショットを公開している矢沢さん。1月26日には「『今度lunchに行こう』と予約をしてくれていた【aca】スペイン料理」と魔裟斗さんとランチをした際の写真を投稿しました。コメントでは「本当にお似合い」「マジデートみたい」「幸せなのが伝わってきます」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
