【Happyくじ】ディズニー作品の登場する猫のキャラクターが大集合！
ディズニー作品に登場する猫のキャラクターが大集合した、Happyくじ『Disney にゃん・にゃん・にゃん』の発売が決定！
＞＞＞全等級の景品をチェック！（写真51点）
2月22日は、にゃん・にゃん・にゃんの語呂合わせにちなんだ、「猫の日」&「ディズニー マリーの日」。今回のくじでは、ディズニー作品の物語で存在感を放つ、さまざまな愛くるしい猫のキャラクターが大集結する。
全8等級+LAST賞のラインアップには、ハットやケープ、リボンなどを身につけ、 ”この日だけの特別な装い” を描き起こした、ここだけでしか手に入らないグッズをご用意。
本くじのイチオシは、A賞の「マリー BIGぬいぐるみ」。ケープでおめかししたマリーの、飾っても抱きしめてもかわいい、ここでしか手に入らないぬいぐるみだ。
そのほかにも、ボリューム感のあるサイズにふわふわの質感が特徴のB賞「ぬいぐるみチャーム」や、サテンリボンがアクセントになった上品でかわいいC賞の「トートバッグ」などをラインアップしている。
さらに、LAST賞の「ぬいぐるみ付きブランケット」は、ルシファーのぬいぐるみとブランケットがセットになったアイテムとなっており、生活を一段と可愛くするグッズが盛りだくさん。
それぞれの物語の世界から猫たちが一堂に集まり、 ”主役として過ごす一日” を楽しむ様子をテーマにした、可愛らしいデザイングッズが勢ぞろいのくじとなっている。
各キャラクターの可愛さが最大限に表現された、Happyくじ限定アイテムで楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょう。
※店舗により取り扱い中止になる場合や販売時期が異なる場合がございます。
※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗へのお問い合わせはお控えください。
（C）Disney
