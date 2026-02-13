この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「人気だけどおすすめしないクレジットカード5種＆使いやすくおすすめなカード5種について、特典・注意点まとめて解説！【PR】」と題した動画を公開。年会費無料の人気クレジットカードの中から「おすすめしないカード5種」と「おすすめしやすいカード5種」をそれぞれの理由と共に解説した。



動画では、楽天カードやJCBカードWといった人気カードについて、お得に利用するためには多くの注意点があり、「手間をかけずに常にお得に使う」という観点では必ずしも最適ではないと指摘。むしろ、複雑な条件を気にせず使えるシンプルなカードの方が、多くの人にとってメリットが大きいと主張している。



「おすすめしないカード」の筆頭として挙げられたのは、発行枚数3,000万枚を超える「楽天カード」だ。基本還元率は1%と高いものの、公共料金や税金、保険料、そして多くのプリペイド決済サービスへのチャージでは還元率が0.2%～0.5%に低下したり、ポイント付与の対象外になったりするケースが多いことを問題視。「楽天経済圏用のサブカード」としての利用は有効としつつも、メインカードとしてあらゆる支払いに利用するには注意が必要だという。



次に挙げられた「JCBカードW」は、貯まるポイントの使いにくさがデメリットだ。獲得できる「Oki Dokiポイント」は、1ポイント＝5円相当の価値で交換できる交換先が限られている。例えば、多くのユーザーが利用するAmazonでの支払いでは1ポイント＝3.5円の価値に下がり、実質的な還元率は0.7%に落ちてしまうと解説した。



このように動画では、人気カードが持つ「最大還元率」の裏に隠された注意点を明らかにしている。クレジットカードを選ぶ際は、宣伝されている最大スペックだけでなく、自身の支払いスタイルにおいて「手間なく安定して高還元を受けられるか」、そして「貯めたポイントが使いやすいか」という視点を持つことが重要であると、動画は結論付けている。