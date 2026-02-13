この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【LINE裏ワザ】まだ普通にスタンプ送ってるの？スタンプアレンジ機能とは？」と題した動画を公開。複数のLINEスタンプを自由に組み合わせて、一つのオリジナルスタンプとして送信できる「スタンプアレンジ機能」について解説した。



動画でひらい先生氏は、まずトーク画面下の「にっこりマーク」からスタンプ一覧を開くという基本操作に触れた。通常、スタンプは一つ選んで送信するが、「スタンプアレンジ機能」を使えば、複数のスタンプを一つのキャンバス上に自由に配置できると説明する。



この機能では、もともとLINEに内蔵されているスタンプだけでなく、自身で購入・ダウンロードしたスタンプも使用可能。最大6個までのスタンプを組み合わせ、それぞれの大きさや角度、位置を調整して、独自のスタンプを作成できるという。作成したスタンプは、通常通り送信ボタンを押すだけで相手に送ることができ、これまでにないユニークなコミュニケーションが可能になるとのことだ。



ひらい先生氏は、この機能によって表現の幅が大きく広がると指摘。単体では伝えきれなかった nuanced な感情や、複数のスタンプを組み合わせることで生まれる新しい意味合いを、手軽に表現できる点が魅力だと語った。



友人や家族とのやり取りで、これまで以上に気持ちが伝わるコミュニケーションが可能になる「スタンプアレンジ機能」。マンネリしがちなスタンプの使い方に、新しい風を吹き込んでみてはいかがだろうか。