2週間で130万皿提供の人気企画が復活 4週間限定「牛たん食べ放題」を開催【しゃぶ葉】

株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、2月19日(木)から、期間限定で「牛たん食べ放題」を実施する。昨年には2週間で130万皿超を提供した実績を持つ、しゃぶ葉でもトップを争う人気企画の復活となる。

【画像を見る】しゃぶ葉の「牛タン」の画像を見る

今回の食べ放題では、旨み溢れる味わいと独特の食感が特徴の牛たんを、しゃぶしゃぶでさっぱりと味わえる。香りが良くすっきりとした「柚子塩だし」や、薬味を組み合わせて作るオリジナルの“ねぎ塩だれ”との相性も良いという。

しゃぶ葉『牛たん食べ放題』

〈期間限定 牛たん食べ放題 概要〉

■対象期間

2026年2月19日(木)〜3月18日(水)

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がある

■販売店舗

しゃぶ葉 全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン･キホーテ浅草店は提供メニュー･価格が異なる

■対象コース

◆牛たん食べ放題コース

牛たん食べ放題コースは平日ランチ(16時まで)は税込3,519円、平日ディナーは税込4,179円。

「牛たん食べ放題コース」で食べられるメニュー

◆牛たん&国産牛食べ放題コース

※小学生は全コース税込1,099円、幼児は無料。