【クリスピー・クリーム･ドーナツ】ザクぽろ・ふわフワ・ほわモチ食感の春ドーナツ3種を発売
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、春を感じる新食感ドーナツ3種を2月25日より、クリスピー・クリーム・ドーナツ(以下:KKD)全店舗で販売する。
KKD「食感で味わう春ドーナツ3種」
あわせて、ドーナツとのペアリングも楽しめる春のティードリンク2種も同日より限定販売を開始する。
KKD「春を感じるフレーバーのティードリンク2種」
○ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー
「ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー」356円(イートイン363円)
新開発のクルーラー生地を使用した“ザクぽろ”食感のドーナツ。ミルキーなホワイトチョコでコーティングし、ピスタチオとバター風味のクランブルをトッピング。生地とトッピングのダブル食感が楽しめる一品。
○スプリング レモネード
「スプリング レモネード」356円(イートイン363円)
ふわふわのイースト生地をベースに、ホワイトチョコと甘酸っぱいレモネード風味ナパージュでコーティング。角切りレモンピールをトッピングし、爽やかな見た目と味わいが春らしいドーナツ。
○Kome-Dough いちごミルク
「Kome-Dough いちごミルク」378円(イートイン385円)
ほわっともちもち感を増した米粉入り「Kome-Dough」生地。とちあいか入りのいちごクリームとバニラクリームをダブルで絞り、ホワイトチョコでぐるりと装飾。フリーズドライストロベリーをトッピングし、彩りと甘みのアクセントをプラス。
上記3商品の販売期間は2月25日〜4月上旬頃。なくなり次第終了。
○スプリング ダズン ハーフ(6個)
「スプリング ダズン ハーフ(6個)」1,728円(イートイン1,760円)
新食感ドーナツ3種に加え、ホワイト スマイルと定番オリジナル・グレーズドを組み合わせた6個セット。春のおいしさを友達とシェアできる。
○スプリング ボックス(3個)
「スプリング ボックス(3個)」 1,058円(イートイン1,078円)
ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー、Kome-Dough いちごミルク、スプリング レモネードを詰め合わせた3個セット。ひとりで楽しむ春の限定スイーツ。
上記2商品の販売期間は2月25日〜4月上旬頃。なくなり次第終了。
○「玉露入り煎茶レモネード」
「玉露入り煎茶レモネード」529円(イートイン539円)
熊本県産玉露入りの国産煎茶とレモネードを合わせた爽やかなティーレモネード。深い茶葉の香りとレモンの酸味がやさしく溶け合う、期間限定の春ドリンク。
○ストロベリー ジャスミンティー ラテ
「ストロベリー ジャスミンティー ラテ」572円(イートイン583円)
華やかな香りのジャスミン茶に果肉入りストロベリーソースとミルクを合わせた春色フルーツミルクティー。バニラシロップで仕上げ、やさしい甘さと澄んだ余韻が楽しめる。
上記2商品の販売期間は2月25日〜5月下旬頃。なくなり次第終了。
※店舗により価格が異なる場合あり
※販売方法は予告なく変更になる場合あり
※一部店舗及び催事、KKD店舗以外の小売店では販売なし
KKD「食感で味わう春ドーナツ3種」
あわせて、ドーナツとのペアリングも楽しめる春のティードリンク2種も同日より限定販売を開始する。
KKD「春を感じるフレーバーのティードリンク2種」
○ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー
新開発のクルーラー生地を使用した“ザクぽろ”食感のドーナツ。ミルキーなホワイトチョコでコーティングし、ピスタチオとバター風味のクランブルをトッピング。生地とトッピングのダブル食感が楽しめる一品。
○スプリング レモネード
「スプリング レモネード」356円(イートイン363円)
ふわふわのイースト生地をベースに、ホワイトチョコと甘酸っぱいレモネード風味ナパージュでコーティング。角切りレモンピールをトッピングし、爽やかな見た目と味わいが春らしいドーナツ。
○Kome-Dough いちごミルク
「Kome-Dough いちごミルク」378円(イートイン385円)
ほわっともちもち感を増した米粉入り「Kome-Dough」生地。とちあいか入りのいちごクリームとバニラクリームをダブルで絞り、ホワイトチョコでぐるりと装飾。フリーズドライストロベリーをトッピングし、彩りと甘みのアクセントをプラス。
上記3商品の販売期間は2月25日〜4月上旬頃。なくなり次第終了。
○スプリング ダズン ハーフ(6個)
「スプリング ダズン ハーフ(6個)」1,728円(イートイン1,760円)
新食感ドーナツ3種に加え、ホワイト スマイルと定番オリジナル・グレーズドを組み合わせた6個セット。春のおいしさを友達とシェアできる。
○スプリング ボックス(3個)
「スプリング ボックス(3個)」 1,058円(イートイン1,078円)
ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー、Kome-Dough いちごミルク、スプリング レモネードを詰め合わせた3個セット。ひとりで楽しむ春の限定スイーツ。
上記2商品の販売期間は2月25日〜4月上旬頃。なくなり次第終了。
○「玉露入り煎茶レモネード」
「玉露入り煎茶レモネード」529円(イートイン539円)
熊本県産玉露入りの国産煎茶とレモネードを合わせた爽やかなティーレモネード。深い茶葉の香りとレモンの酸味がやさしく溶け合う、期間限定の春ドリンク。
○ストロベリー ジャスミンティー ラテ
「ストロベリー ジャスミンティー ラテ」572円(イートイン583円)
華やかな香りのジャスミン茶に果肉入りストロベリーソースとミルクを合わせた春色フルーツミルクティー。バニラシロップで仕上げ、やさしい甘さと澄んだ余韻が楽しめる。
上記2商品の販売期間は2月25日〜5月下旬頃。なくなり次第終了。
※店舗により価格が異なる場合あり
※販売方法は予告なく変更になる場合あり
※一部店舗及び催事、KKD店舗以外の小売店では販売なし