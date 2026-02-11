マカロニえんぴつ、初Billboard Live公演のライブ音源作品を配信リリース決定
マカロニえんぴつがBillboard Live TOKYO公演のライブ音源を2月18日に配信リリースすることが発表となった。
本ライブ音源は2025年7月に開催されたBillboard Live公演より、東京公演 第二部の模様を余すことなく収録したものだ。Billboard Liveへの出演は自身初となり、公演でははっとり(Vo)が敬愛するユニコーンのプロデューサーも務める笹路正徳がストリングスアレンジを手がけた楽曲を、ストリングスカルテットとの共演で披露した。原曲の魅力を引き立てるアレンジやステージならではの演奏表現を通して、息遣いやダイナミクスまで感じられるライブ音源作品として届けられる。
Pre-add/Pre-saveスタートは本日2月11日より。詳細は公式SNSにて。
■ライブ音源作品『マカロニえんぴつ Billboard Live TOKYO』
2026年2月18日(水)配信開始
配信リンク：https://macaroni.lnk.to/Billboard_Live_TOKYO
▼収録曲
01.夜と朝のあいだ (Billboard Live TOKYO)
02.働く女 (Billboard Live TOKYO)
03.レモンパイ (Billboard Live TOKYO)
04.たしかなことは (Billboard Live TOKYO)
05.恋人ごっこ (Billboard Live TOKYO)
06.クールな女 (Billboard Live TOKYO)
07.月へ行こう (Billboard Live TOKYO)
08.静かな海 (Billboard Live TOKYO)
09.なんでもないよ、 (Billboard Live TOKYO)
10.青春と一瞬 (Billboard Live TOKYO)
11.春の嵐 (Billboard Live TOKYO)
12.愛のレンタル (Billboard Live TOKYO)
13.忘レナ唄 (Billboard Live TOKYO)
14.ルート16 (Billboard Live TOKYO)
15.poole (Billboard Live TOKYO)
16.ヤングアダルト (Billboard Live TOKYO)
■Blu-ray / DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』
2026年3月11日(水)発売
【完全生産限定盤(Blu-ray3枚組+LIVE CD4枚組+豪華ブックレット封入)】
※FC会員限定”OKKAKE盤”
PPTF-7159〜7165 / \13,200(税込)
【通常盤(Blu-ray or DVD 2枚組) 】
Blu-ray : TFXQ-78292〜78293 / \7,700(税込)
CD : TFBQ-18311〜18312 / \7,700(税込)
予約リンク：https://macaroni.lnk.to/yokohamastadium
▼DISC1 (全形態共通)
＜横浜スタジアム DAY1映像 完全版＞
01.トリコになれ
02.鳴らせ
03.レモンパイ
04.洗濯機と君とラヂオ
05.MUSIC
06.たましいの居場所
07.恋人ごっこ
08.ブルーベリー・ナイツ
09.なんでもないよ、
10.零色
11.日常と君と僕の歌
12.サンキュー・フォー・ザ・ミュージック
13.girl my friend
14.幸せやそれに似たもの
15.前世よ、しっかり
16.ハートロッカー
17.ワンドリンク別
18.愛の波
19.STAY with ME
20.星が泳ぐ
21.ミスター・ブルースカイ
22.ヤングアダルト
23.静かな海
▼DISC2 (全形態共通)
＜横浜スタジアム DAY2映像 完全版＞
01.トリコになれ
02.鳴らせ
03.レモンパイ
04.洗濯機と君とラヂオ
05.MUSIC
06.たましいの居場所
07.恋人ごっこ
08.ブルーベリー・ナイツ
09.なんでもないよ、
10.ハッピーエンドへの期待は
11.ルート16
12.はしりがき
13.mother
14.僕らは夢の中
15.前世よ、しっかり
16.ハートロッカー
17.ワンドリンク別
18.愛の波
19.STAY with ME
20.星が泳ぐ
21.ミスター・ブルースカイ
22.ヤングアダルト
23.静かな海
▼DISC3 (Blu-ray 完全生産限定盤のみに収録)
＜10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」ライブ映像＞
01.鳴らせ
02.レモンパイ
03.ハートロッカー
04.恋の中
05.ブルーベリー・ナイツ
06.悲しみはバスに乗って
07.静かな海
08.然らば
09.ワンドリンク別
10.洗濯機と君とラヂオ
11.忘レナ唄
12.あこがれ
13.ヤングアダルト
14.いつか何も無い世界へ
encore. OKKAKE
▼DISC4 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)
＜横浜スタジアム DAY1音源＞
01.トリコになれ
02.鳴らせ
03.レモンパイ
04.洗濯機と君とラヂオ
05.MUSIC
06.たましいの居場所
07.恋人ごっこ
08.ブルーベリー・ナイツ
09.なんでもないよ、
10.零色
11.日常と君と僕の歌
12.サンキュー・フォー・ザ・ミュージック
13.girl my friend
14.幸せやそれに似たもの
▼DISC5 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)
＜横浜スタジアム DAY1音源＞
15.前世よ、しっかり
16.ハートロッカー
17.ワンドリンク別
18.愛の波
19.STAY with ME
20.星が泳ぐ
21.ミスター・ブルースカイ
22.ヤングアダルト
23.静かな海
▼DISC6 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)
＜横浜スタジアム DAY2音源＞
トリコになれ
02.鳴らせ
03.レモンパイ
04.洗濯機と君とラヂオ
05.MUSIC
06.たましいの居場所
07.恋人ごっこ
08.ブルーベリー・ナイツ
09.なんでもないよ、
10.ハッピーエンドへの期待は
11.ルート16
12.はしりがき
13.mother
14.僕らは夢の中
▼DISC7 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)
＜横浜スタジアム DAY2音源＞
15.前世よ、しっかり
16.ハートロッカー
17.ワンドリンク別
18.愛の波
19.STAY with ME
20.星が泳ぐ
21.ミスター・ブルースカイ
22.ヤングアダルト
23.静かな海
●販促店別オリジナル法人特典
・OKKAKE商店 / 応援店特典 : B2ポスター
・Amazon.co.jp : ビジュアルシート
・楽天ブックス : コンパクトミラー
・タワーレコード(オンライン含む) : スマホサイズステッカー
・HMV : L版ブロマイド
・セブンネットショッピング : サコッシュ
■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞
1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール
1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール
1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座
2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール
2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール
2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール
2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP
2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール
2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール
2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森
2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール
3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター
3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター
3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス
3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス
3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール
3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール
4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場
■＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞
4月12日(日) 台湾・Zepp New Taipei
open17:00 / start18:00
▼チケット
1F スタンディングエリアA NT 2,800 / スタンディングエリアB NT 2,200
2F 指定席 NT 2,600 / スタンディング NT 2,000
発売開始： 2026/2/1(日)11:00 AM(台湾時間)
販売サイト(Ticket Plus)： https://ticketplus.com.tw/activity/52507fdd7da7b048cc275446e4bb270a
主催： FUN ENTERTAINMENT CORP / Music Nation Group
