ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを祝し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パーク内のフードカートでは、定番メニュー同士がまさかのコラボレーションを果たしたオモシロフードがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／フードカート「25周年限定食べ歩きフード」

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカートなど

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、本来の自分らしさを解き放つ「Discover You」と、パークのエンターテイメントを再発見する「Discover USJ」の2つの意味が込められています。

今回、パークの定番“食べ歩き”フードであるポップコーンとターキーレッグが、これまでの常識を覆す驚きのフードへと大変身を遂げました☆

ターキーレッグ！？まん

一度はかぶりつきたくなる大人気のターキーレッグが、ふかふかの“まん”生地に包まれ「ターキーレッグ！？まん」として登場します。

おなじみのワイルドな味わいと、中華まんの食感が融合した、25周年の“祭り”モード全開な一品です。

キャラメルポップコーン！？チュリトス

ポップコーンとチュリトスという、パークを代表する2大スイーツが想像を超えた最強タッグを結成！

チュリトスのまわりにポップコーンをあしらったかのような斬新な見た目は、まさにアニバーサリーならではの驚きに満ちています☆

イベント期間中は、ピカチュウが25体も登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』が開催され、パーク全体が熱狂の渦に包まれます。

さらに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が流れると始まる『Discover U!!! タイム』では、ゲストとクルーが一体となって踊り、喜びを分かち合います。

これまでの記憶に残る定番フードが新しく生まれ変わったオモシロメニューを楽しみながら、25周年だけの超刺激的な1日を満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／フードカート「25周年限定食べ歩きフード」の紹介でした。

