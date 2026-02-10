2月10日発売 価格：600円

「週刊SPA! 2月17日号」

集英社は「週刊SPA! 2月17日号」を2月10日に発売した。価格は600円。

表紙は“きすみん”こと天羽希純さんで、グラビアン魂はこれが初登場となる。美女地図の1人目は本多もかさん。弾力あるまんまるバストで見るものを虜にするグラビア界の超新星と「スターになる夜明け前」をテーマに2人だけの秘密の時間を過ごす。

【天羽希純さん】

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／塩田結香（JULLY） スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

【本多もかさん】

撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／毛塚由恵

【沖口優奈さん】

撮影／田中智久 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子 撮影協力／LECEB SESOKO VILLA