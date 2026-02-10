『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の新作映画『ジ・アドベンチャーズ・オブ・クリフ・ブース（原題：The Adventures of Cliff Booth）』の初映像が公開された。アメリカ最大のスポーツイベント「スーパーボウル」のCMスポットとして放送されたものだ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

本作は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』にてブラッド・ピットが演じた運転手兼スタントマン、クリフ・ブースの新たな冒険を描く物語。タランティーノの未発表脚本を、『ファイト・クラブ』（1999）『セブン』（1995）などでピットとタッグを組んだ巨匠デヴィッド・フィンチャーが監督した。

映像は、エリザベス・デビッキ演じる女が、ブースに「あなたがリックをヒッピーの侵入者から助けたってこと？」と尋ねる場面から始まる。“リック”とは、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』でレオナルド・ディカプリオが演じた俳優リック・ダルトンのこと。同作のクライマックスを参照したせりふだ。

ブースが「そんな感じだよ」と答えると、女は「もっと言えることがあるみたい」と応じる。すると、ブースは「俺にはいろんな才能はない。だけど、“良い話”はしないほうがいいのは知ってる」と口にした。

公開された映像からも、本作のストーリーを予想することはできない。テレビ放送されるための映像とあって、ヌードやFワード、中指のみならず、酒や煙草もことごとくモザイク処理されているあたり、遊び心と反骨精神を感じる1分間だ。ルックだけで魅力的なキャラクターたちや、タランティーノとフィンチャーそれぞれの作風がにじむような仕上がりも楽しい。

出演者はブラッド・ピットのほか、『TENET テネット』（2020）のエリザベス・デビッキ、「ワンダーマン」（2026）のヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世、「ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス」（2018）のカーラ・グギーノ、「マインドハンター」（2017-2019）のホルト・マッキャラニー、そして『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』でジェームズ・ステイシー役を演じたティモシー・オリファントほか。

なお、は現時点で本作のタイトルを正式発表しておらず、今回の映像にもタイトルは登場しなかった（発表段階で大きな変更がある可能性も否定できない）。リリースのスケジュールも明らかになっておらず、現時点では「COMING SOON」とされている。