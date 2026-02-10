ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）のメンバー、JUNSEO（ジュンソ）とSANGHYEON（サンヒョン）がSnow Manの楽曲「カリスマックス」を踊る動画がグループの公式SNSで公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】①ジュンソ×サンヒョンによるガチの「カリスマックス」②「FREAK ALARM」MV【写真】ALPHA DRIVE ONE集合ショット

■ALD1ジュンソ×サンヒョンの“カリスマ”が解放！

韓国語で「僕たち本物のカリスマ性があるよ、今」というキャプションが付けられた動画には、メンバーの最年長であるジュンソと、最年少のサンヒョンは、制服のような装いで登場。キレのある「カリスマックス」の振り付けを披露した。カリスマ感溢れる無表情を貫き、表情管理も完璧だ。

SNSには「まさかのカリスマックス！」「表情がガチすぎる」「ALD1になってから1番ジュンソの目線が鋭いかもしれないｗ」「ジュンソのキメ顔可愛すぎ」「真剣な顔してるのが余計おもろい」「サンヒョンも顔真剣すぎる」「ジュンソ館様みがあるｗ」「全員バージョンよろしくお願いします！」「SnowManとのコラボもみたい」と大きな反響が寄せられている。

■ALPHA DRIVE ONEとは

ALPHA DRIVE ONEは、オーディション番組『BOYS II PLANET』を経て結成されたグローバルボーイズグループ。メンバーは、韓国出身のサンウォン、ゴヌ、サンヒョン、ジュンソ、中国出身のアンシン、シンロン、アルノ、オーストラリア出身のリオの8人組で、2026年1月12日に1stミニアルバム『EUPHORIA』をリリースして、韓国デビューを果たした。

■動画：ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」MV