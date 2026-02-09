この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【最新版】三井住友ゴールドNLと相性◎のおすすめサブカードTOP10（弱点を補う・Vポイント交換）【PR】」と題した動画を公開。絶大な人気を誇る三井住友カード ゴールド（NL）の「4つの弱点」を指摘し、そのデメリットを補うための最適な「サブカード」10枚を目的別に紹介している。



動画では、まず三井住友カード ゴールド（NL）のメリットである、年間100万円の利用で年会費が永年無料になり、さらに1万ポイントが進呈される、通称「100万円修行」による実質1.5%の高還元率に言及。しかし、その一方で4つの明確な弱点があると解説した。具体的には、(1)100万円を超えた利用分の還元率が0.5%に低下する、(2)海外事務手数料が高く海外旅行保険も限定的で海外利用に弱い、(3)高級ホテルやレストランでの優待が乏しい、(4)交通系ICカードへのチャージではポイントが付与されない、という点だ。



これらの弱点を補うため、動画では10枚のサブカードを厳選して紹介。例えば、100万円超過後の還元率低下対策には、同じく100万円利用で実質1.5%還元となる「JQセゾンゴールドカード」や「JQエポスゴールドカード」を推奨。海外利用の弱点には、海外事務手数料が無料の「Revolut」や、手厚い海外旅行傷害保険が自動付帯する「住信SBIネット銀行プラチナデビットカード」を挙げた。交通系ICカードへのチャージには、Suicaへのチャージで1.5%還元される「ビックカメラSuicaカード」が有効だとした。



さらに、貯めたVポイントの価値を最大化する「出口戦略」についても解説。Vポイントを他社ポイントに交換することで1ポイント=1円以上の価値に高める方法を紹介し、ウエルシア薬局で1.5倍の価値になる「ウエル活」に必須の「ウエルシアカード」や、1ポイントを2マイルという高レートで交換できる「ソラシドエアカード」などを推奨した。動画は、三井住友カード ゴールド（NL）を主軸としつつも、個々のライフスタイルに合わせてサブカードを組み合わせることで、家計全体の最適化が可能になると結論付けている。