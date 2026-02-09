Á´Êý°Ì¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤È¤¤¤¦Ä©Àï¡£¼«Æ°´¬¤¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÆ©¤±¤µ¤»¤¿¡×¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¹¤´¤¤
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç½½Ê¬¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏÓ»þ·×¤òÃå¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³ÎÇ§¡×¤è¤ê¡Öµ¤Ê¬¡×¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZEROO T9-02 TOURBILLON UFO¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ¯¤á¤ëÁ°Äó¡É¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿°ìËÜ¡Ä¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»þ´ÖÉ½¼¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆâÉô¤Îµ¡¹½¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥È¥Î¡¼·¿¥±¡¼¥¹¡ÊÃ®¤ß¤¿¤¤¤Ë´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë»Í³Ñ·Á¤Î¥±¡¼¥¹¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¢9»þ°ÌÃÖ¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡£¤µ¤é¤ËUFO¤Îµ°Æ»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¡¢¸«¤¨Êý¤Î°õ¾Ý¤¬¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º»ëÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢9»þ°ÌÃÖ
¤³¤Î»þ·×¡¢Æþ¤ê¸ý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¹Ô¤¯¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬9»þ°ÌÃÖ¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡£
¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤¬¤¯¤ë¤¯¤ë²óÅ¾¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Êµ¡¹½¤Ç¡¢Í×¤Ï¡ÖÆ°¤¤¬¸«¤¨¤ë¸«¤»¾ì¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
»þ·×¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡¢º¸Â¦¡Ê9»þ¤Î¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ç¤½¤Î²óÅ¾¤¬¸«¤¨¤ëÇÛÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤ËÃå¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤Õ¤È»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¤È¤¤Û¤É¡¢»þ´Ö¤Ã¤Æ¿ô»ú¤·¤«µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤â¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢Ä¯¤á¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀþ¡×¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£UFO¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÂ¸ºß´¶
¡ÖZEROO T9-02 TOURBILLON UFO¡×ÀìÍÑ¤Î¿·Àß·×¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢UFO¤Îµ°Æ»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÀþ¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥óÆÃÍ¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¤Ö¤ó¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀþ¤Ç¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»õ¼Ö¤ä¥¥ã¥ê¥Ã¥¸¤ÎÆ°¤¤Ë±è¤Ã¤Æ»ëÀþ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÆ©¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤âÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬Á°¸å¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢±ü¹Ô¤¤¬¼Ì¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²£¤«¤éÇÁ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¦ÌÌ¤Î¾®Áë¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²£¤«¤é¤âÃæ¤Îµ¡¹½¤¬ÇÁ¤±¤Þ¤¹¡£
ÀµÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³ÑÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤È¤«¡¢¤Õ¤È¼ê¸µ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ª¡¢¤Þ¤À¸«¤É¤³¤í¤¢¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÁ¥Æâ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÈUFO¡É¤ÎÌ¾Á°¤ï¤ê¤È¤³¤³¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Î¢Â¦¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÌÇò¤¤¤È¡¢ÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Á°ÌÌ¡¦Î¢ÌÌ¡¦Â¦ÌÌ¤ÎÁ´Êý¸þ¤«¤é¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¢Â¦¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É½Â¦¤Ï¡È¸«¤»¾ì¡É¤ÇÆ°¤¤Î¥É¥é¥Þ¡£Î¢Â¦¤ÏÉôÉÊ¤ÎÇÛÃÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¡È¹½Â¤¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Æ±¤¸¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç¤â¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°´¬¤¤Ç¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¤¤¤¦Ä©Àï
Ãæ¿È¤Ï¼«Æ°´¬¤¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ï60»þ´Ö¡£¼«Æ°´¬¤¤Ï¡¢ÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ç¥¼¥ó¥Þ¥¤¤ò´¬¤¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢60»þ´Ö¤Ï³°¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤âÌó2ÆüÆ°¤¯ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤Ï46¡ß40mm¡¢¸ü¤µ14.5mm¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ¥é¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹¶¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡£ËÉ¿å¤Ï3BAR¤ÎÆü¾ïÀ¸³èËÉ¿å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÀö¤¤¤Î¿å¤·¤Ö¤ÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¡¢¿å¤Ë¿»¤¹ÍÑÅÓ¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Æ°´¬¤¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZEROO T9-02 TOURBILLON UFO¡×¤Ï·ÑÂ³À¸»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢100ËÜ¸ÂÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ê»þ·×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·é¤µ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î°ìËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤â¡£ºî¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Õ¤È¼ê¸µ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÆ°¤¡É¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬¾¯¤·¾å¸þ¤¯µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
>> ¿·ºî ZEROO T9-02 UFO µ¡³£¼°ÏÓ»þ·×¼«Æ°´¬¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó
Photo: »³²ÊÂóÏº
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¥¼¥í¥¿¥¤¥à¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£