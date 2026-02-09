°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎÎ¢µ»¡ª ¥¿¥Ð¥³¤ä¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤âºÇÂç20%´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Û»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î3¼ï¤ÎÎ¢µ»¤Þ¤È¤á¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤Ê»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎÆÃÅµ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤ä¡¢¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Î¡Ö100Ëü±ß½¤¹Ô¡×¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃ£À®¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Þ¤º¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤ÇºÇÂç20%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ëÊýË¡¤À¡£´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë7%´Ô¸µ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´Ô¸µÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç5%¡¢¤µ¤é¤ËSMBC¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Olive¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆÃÅµ¤ÇºÇÂç8%¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¹â´Ô¸µ¤Ï°Õ³°¤Ê»ÙÊ§¤¤¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»ØÅ¦¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¤ー¥×¥é¥¹¤ä¥íー¥Á¥±¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Æ¬¤Ç»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤ä¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¤Ç»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È²òÀâ¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¥¿¥Ð¥³¤ä¡¢°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥ËÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµ°õÎÉÉÊ¤ä¥À¥¤¥½ー¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹â´Ô¸µ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡ÊNL¡Ë¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ë¡Ö100Ëü±ß½¤¹Ô¡×¤ò³Ú¤ËÃ£À®¤¹¤ëÎ¢µ»¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÇ¯´Ö100Ëü±ß¤Î¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤Ç¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯²ñÈñ¤¬±ÊÇ¯ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£»á¤Ï¡¢¤³¤Î½¤¹ÔÃ£À®¤Î¸°¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·¿¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤òµó¤²¤ë¡£JAL Pay¤äau PAY¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¤Ø¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¶â³Û¤â100Ëü±ßÍøÍÑ¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤Ë³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ç¤ÎÅê¿®ÀÑÎ©¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤¬¹¤¤¤¿¤áÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎ¢µ»¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤ÊÀáÌó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¡¢¼«¿È¤Î»ÙÊ§¤¤½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
²È·×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÆÀ¡×¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¡ÖÀáÌó¡¦ÀáÀÇ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî´Þ¤á¤¿¼Â±éÆ°²è¤È°ì½ï¤Ë²òÀâ¡¢Ãæµé¼Ô°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¾¤è¤ê¤â¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò²òÀâ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£