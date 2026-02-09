この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『東大外国人留学生だらけ』の件、4年経験して分かった内部実情」と題した動画を公開。日本の大学院における留学生の受け入れ実態と、一部の研究をしない留学生がもたらす問題点について、自身の体験を基に語った。

動画でパクくん氏は、まず日本の大学が留学生を必要とする背景を解説。特に大学院では研究を担う人材が不足しており、留学生は「外部で育てられた人材を無料で使えるようなもの」として、研究人材を確保する上で非常に効率的な存在だと主張する。一方で、留学生の立場からも、日本の充実した研究環境は魅力的であり、双方にメリットのあるシステムだと述べた。

しかし、パクくん氏が問題視するのは、一部の不真面目な留学生の存在だ。自身の体感として「7割は真面目に研究している」としつつも、残りの学生は研究をせず、中には「遊んでいる」者もいると指摘。研究室に来ず、論文も書かず、奨学金をもらいながら日本での生活を楽しんでいるケースがあると明かし、「税金で遊んでいるようなもの」と厳しく批判した。

なぜこのような学生が卒業できてしまうのか。パクくん氏はその原因が大学院の仕組みにあると語る。学部とは異なり、大学院は指導教員の裁量で卒業が決まることが多く、単位制度が厳格ではない。そのため、教授側もパワハラ問題を恐れて強く指導できず、「面倒くさいし、適当に卒業させとくか」と不真面目な学生を卒業させてしまう場合があるという。この結果、貴重な研究費が無駄になるだけでなく、真面目に研究している学生の妨げにもなっていると現状の課題を訴えた。

最後にパクくん氏は、留学生は日本の研究にとって不可欠な存在だと強調した上で、「遊んでいる学生はしっかり管理する仕組みが必要だ」と提言。国籍で一括りにするのではなく、個々の学生の就学状況を厳格に評価し、研究しない学生には毅然とした対応を取るべきだと締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:32

なぜ日本の大学は留学生を必要とするのか？
01:51

留学生がもたらすデメリットとは
02:46

研究しない学生が卒業できてしまう大学院の仕組み
03:06

大学側はこの問題にどう対応しているのか？
04:14

結論：本当に必要なのは厳格な管理体制

チャンネル情報

パクくんの東大留学_icon

パクくんの東大留学

YouTube チャンネル登録者数 2.30万人 334 本の動画
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。
youtube.com/channel/UCkuaVrwjOpM4Sc-BoWx7sLA YouTube