「全員が真面目に研究しているわけじゃない」東大博士課程の留学生が明かす衝撃の実態、奨学金をもらいながら“遊び目的”の学生も

東大博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『東大外国人留学生だらけ』の件、4年経験して分かった内部実情」と題した動画を公開。日本の大学院における留学生の受け入れ実態と、一部の研究をしない留学生がもたらす問題点について、自身の体験を基に語った。



動画でパクくん氏は、まず日本の大学が留学生を必要とする背景を解説。特に大学院では研究を担う人材が不足しており、留学生は「外部で育てられた人材を無料で使えるようなもの」として、研究人材を確保する上で非常に効率的な存在だと主張する。一方で、留学生の立場からも、日本の充実した研究環境は魅力的であり、双方にメリットのあるシステムだと述べた。



しかし、パクくん氏が問題視するのは、一部の不真面目な留学生の存在だ。自身の体感として「7割は真面目に研究している」としつつも、残りの学生は研究をせず、中には「遊んでいる」者もいると指摘。研究室に来ず、論文も書かず、奨学金をもらいながら日本での生活を楽しんでいるケースがあると明かし、「税金で遊んでいるようなもの」と厳しく批判した。



なぜこのような学生が卒業できてしまうのか。パクくん氏はその原因が大学院の仕組みにあると語る。学部とは異なり、大学院は指導教員の裁量で卒業が決まることが多く、単位制度が厳格ではない。そのため、教授側もパワハラ問題を恐れて強く指導できず、「面倒くさいし、適当に卒業させとくか」と不真面目な学生を卒業させてしまう場合があるという。この結果、貴重な研究費が無駄になるだけでなく、真面目に研究している学生の妨げにもなっていると現状の課題を訴えた。



最後にパクくん氏は、留学生は日本の研究にとって不可欠な存在だと強調した上で、「遊んでいる学生はしっかり管理する仕組みが必要だ」と提言。国籍で一括りにするのではなく、個々の学生の就学状況を厳格に評価し、研究しない学生には毅然とした対応を取るべきだと締めくくった。