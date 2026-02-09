AMOSTYLEと新田さちかが届ける“今の私にちょうどいい”下着

AMOSTYLE BY Triumphは、2026年1月より新ブランドアンバサダーに新田さちかさんを迎え、新たなステージへ。自然体で前向きな価値観を大切にしながら、自分らしく日常を楽しむ姿勢は、20代女性を中心に高い共感を集めています。そんな新田さんのライフスタイルとリンクするのが、“今の私にちょうどいいランジェリー”。無理せず心地よく、それでいて気分まで上げてくれるAMOSTYLEの世界観が、より身近に広がります。

新田さちかが体現するAMOSTYLEの世界



恋愛リアリティ番組や青山ミスコンをきっかけに支持を集め、現在は起業家や俳優としても活躍する新田さちかさん。

トレンド感のあるファッションセンスと、背伸びしない等身大の発信は、「無理をしないおしゃれ」を大切にするAMOSTYLEの想いと重なります。

今後はビジュアルやSNS、キャンペーンを通じて、日常に寄り添うランジェリーの魅力を発信していきます。

毎日頼れる“やわぴたワイヤーブラ”

Daily Plusシリーズから登場した「やわぴたワイヤーブラ＜Daily Plus＞」は、やわらかなコンフォートワイヤーを採用。

身体の動きに合わせてぴたっとフィットし、ラクな着けごこちと美しいバストラインを両立します。

ほどよい盛り感でナチュラルなシルエットを演出し、繊細な小花エンブロイダリーレースとチュール使いがフェミニンさをプラス。上下セットで楽しめるのも嬉しいポイントです♡

伊藤桃々プロデュースRosem新作ランジェリー♡儚げな色気を纏う

カラー・サイズ・価格をチェック



カラーはライトブルー、グレー、オレンジ、ローズピンクの4色展開。サイズはB/65M-75M、C-F/65M、70M・75Lと幅広く、体型や好みに合わせて選べます。

価格は3,410円～と、毎日使いしやすいお手頃さも魅力。2026年1月15日(木)より、全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアで発売されます。

“ちょうどいい私”を叶える新定番



着けごこちもデザインも、どちらも妥協したくない。そんな想いに応えてくれるのが、AMOSTYLEの“やわぴたごこち”。

新田さちかさんのように、自分らしさを大切にしながら日常をアップデートしたい女性にこそ選んでほしい一枚です。

頑張りすぎないのに、ちゃんときれい♪毎日の気分をそっと支えるランジェリーで、新しい自分に出会ってみて。