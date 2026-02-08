西野未姫、ソロショット公開＆第２子性別発表方法明かす
元AKB48・タレントの西野未姫が６日までにオフィシャルブログを更新。ソロの近影ショットとともに第２子の性別発表することを明かした。
１月４日には第２子妊娠を報告した西野。５日にブログを更新すると「最近娘との写真ばかりでソロショットを撮る機会が減ったので」と明かし、マネージャーに撮影してもらったという久々のソロショットを公開。淡いカラーのトップスにクリーム色のニットカーディガン、デニムを合わせたナチュラルなコーディネートで穏やかな笑顔でソファに座っていたり、柔らかな雰囲気を漂わせる全身ショットとなっている。
続く６日に更新したブログでは、第２子の性別発表を行ったことを報告。「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とユニークな方法を明かし、 「Girl」「Boy」と書かれたピックが添えられたオムライスと牛丼を使った可愛らしい“ジェンダーリビール”の写真を公開。
性別発表の様子については「今日の20時にYouTubeに動画がアップされるので良かったら見てください」と案内し、動画での詳細公開も告知した。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
