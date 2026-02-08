2月8日に投開票を迎えた衆議院総選挙。高市早苗首相の就任後わずか3か月での解散劇、そしてわずか16日後の投開票は戦後最短となる「超短期決戦」となった。

【写真を見る】認知症・要介護レベル3を公表した菅直人氏の現在。元気に鯛茶漬け定食と瓶ビールをたいらげる姿

野党では、解散の動きに合わせて立憲民主党と公明党が手を組み「中道改革連合」を結成。野党第一党として議席を伸ばす算段だったが、選挙戦の終盤には大手紙が「議席大幅減」などと報じるなど、苦戦を強いられている。

立憲民主党の前身となる旧民主党を立ち上げ、民主党政権時代には副総理・総理を歴任した菅直人・元首相（79）は、今回の選挙をどう見ているのだろうか。今年1月には「認知症を発症」と報じられていたが、現在の病状はどうなのか。1月末、記者が菅氏のもとを訪ねると、本人は至って元気に取材に応じたのだった--。【前後編の前編】

「僕は平気ですよ。今からお昼食べに行くから、よかったら一緒にいかがですか」──1月27日、気温が10度を下回る寒い冬の日。菅元首相は杖をつきながら、伸子夫人（80）と2人で自宅近くの用水路沿いを歩いていた。記者が声をかけると、本人はいたって元気そうに記者を昼食に誘ったのだった。

1月8日、『SmartFLASH』は『菅直人元首相、夫人が明かす「認知症」「要介護3」の現在』と題された記事を配信。2024年11月に政界を引退したばかりの菅氏の現状を伝える同記事は、大きな反響を呼んだ。

記者が菅氏の体調を気遣うと、菅氏は「この人がちょっと過大に言っただけだよ」と伸子さんに笑いかける。夫人はこう言って笑った。

「あのね、認知症っていうのはピンからキリまであるの。昨日のことを覚えていないことはありますけど、目の前で起こっていることは把握できる。家の場所とかも分からなくなったら考えなきゃいけないけど、現状そんなことは全然ないんです。

源太郎（息子・現武蔵野市議会議員）が（菅氏の）秘書をやっているときに、何回も同じことを繰り返し聞くもんだから。それでお医者に診てもらったら、認知症の診断をされたんです」

昼食に向かう夫妻とともに歩みを進めると、中道改革連合の山花郁夫議員の辻立ちに遭遇。2人は目を細め、「頑張ってくださいよ、本当に」と声をかけていた。

「マイナスなことはどんどん発表したほうがいい」

夫妻は駅ビルの和食チェーン店に入ると、2人とも鯛茶漬け定食と瓶ビールを注文。伸子さんは「なんと言ってもお酒が好きだから」と笑った。

「お昼はビールをまず飲んで、夜はご飯よりお酒がメイン。この人は、一日に芋焼酎4合くらい飲みますよ。お酒が飲める病気でよかったですよ」（伸子夫人）

焼酎4合とは驚いた。改めて菅氏の体調について聞くと、おしゃべりな伸子さんが答える。

「デイケアには週2回通ってます。朝起こしに行って『今日は行きたくない』って言われて、デイケアの人に謝ることもありますけどね。朝もあんまり起きないから、私は周りに『菅直人は今涅槃に入ってるんです』と伝えてるんですよ」

記者の目の前で鯛茶漬けを頬張る菅氏は、とても元気そうで意識もはっきりしている。

「この人（伸子さん）が涅槃だとか言うから、相当酷くなっていると思う人がいるけどさ。俺は全然そんなに変わってないんだよ。酒も昔から飲んでるし。だから普通なんだって、この人が言ったことを俺が否定してないだけだからさ」（菅氏）

2023年11月に政界引退を表明した菅氏。先述のようにもの忘れが多くなり、病院で診察を受け、認知症と診断されたという。伸子さんが語る。

「辞めてから、一度正式に診察を受けた方がいいと思って、高血糖値の治療と一緒にせっかくだから診てもらおうってなったんですよ。そこで認知症と言われて、今も定期的にお医者様にかかっています。

私のポリシーとして、マイナスなことはどんどん最初に表に発表した方がいいというのがあるんです。息子が二人とも不登校だったんだけど、それも私から周りに言っていました。いけないことでもないんだから、隠す必要がないですよね」

1970年に菅氏と結婚した伸子さんは、一貫して菅氏を支えてきた。政治の議論も大好きで、菅氏が総理大臣に就任した際に発行した著書『あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの』（幻冬舎）では夫の政治家像を的確に分析し、菅氏からは「家庭内野党」と呼ばれた。

2人に現在の高市政権や中道改革連合について聞くと、それぞれが今の政治についての思いを語ったのだった--後編で詳報する。

（後編に続く）