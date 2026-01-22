《報道を読み、心配になってご連絡しました》参議院副議長を務める立憲民主党の福山哲郎参院議員（64）が、Xにこうポストしたのは1月8日。「報道」とは、同日に本誌「SmartFLASH」が配信した記事「【独自】菅直人元首相、夫人が明かす『認知症』『要介護3』の現在…東日本大震災のことは『覚えていない』家族と過ごす穏やかな日々」（取材・及川健二）のことだ。2024年10月に政界を引退した菅直人元首相（79）が認知症で要介護