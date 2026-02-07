東急エージェンシーは、2027年度新卒採用サイトをオープンしました。

「キミという傑作を、育てよう」をテーマに、若手社員が中心となって漫画コンテンツを企画・制作しています。

新卒採用サイトURL：https://recruit-tokyu-agc.co.jp/2027/

東急エージェンシーは、経営戦略を実現する基盤として「人材」を重点的に位置づけ、HRXを推進しています。

新卒採用においても、キャリア形成の支援を進めています。

今回オープンした新卒採用サイトは、「キミという傑作を、育てよう」をテーマに制作されました。

若手社員が中心となり、実話をもとにした漫画コンテンツを企画・制作しています。

仕事内容や成功体験のみならず、新人時代の失敗や葛藤も含め、リアルに成長の軌跡を描き出しています。

東急エージェンシーでの仕事について、より深く理解できる内容です。

新卒採用サイトは学生と最初に出会う場であり、同社が大切にしている価値観や目指す姿について理解を深める重要な役割を担っています。

「変な研究採用」

新たに特別選考として「変な研究採用」もスタートしました。

学内外で自ら進んで取り組んだ、ユニークな挑戦や活動をした方を募集しています。

幅広い領域で自ら成長し、イノベーションを起こしたい方の応募を受け付けています。

よくある質問

Q. 新卒採用サイトのテーマは何ですか？

「キミという傑作を、育てよう」です。

Q. 「変な研究採用」とは何ですか？

学内外で自ら進んで取り組んだユニークな挑戦や活動をした方を対象とした特別選考です。

Q. 漫画コンテンツはどのような内容ですか？

若手社員が中心となって企画し、実話をもとに新人時代の失敗や葛藤も含めた成長の軌跡を描いています。

