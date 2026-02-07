レゾンデートル（東京都渋谷区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え、エグっ…！ コチラが《不倫経験アリ》な男女が答えた“浮気相手”のリアルな図解です！！

相手が「独身」はバレるリスクが高い？

調査は2025年9月29〜30日および12月29〜31日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した480人（男女各240人）から有効回答を得ています。

「浮気したことがある」回答者に、「浮気相手は既婚者ですか？」と聞いたところ、「浮気相手が既婚者」と答えた人が49.2％で最も多く、「浮気相手が独身」と答えた人は28.5％という結果になりました。「既婚者・独身どちらも該当する」と答えた人は15.8％でした。

「浮気相手が既婚者」という人が約半数を占めたことについて、同社は「浮気相手が『独身』の場合、相手に期待を持たせてしまったり、浮気という秘密を守る動機が弱く、配偶者にバレるリスクが高くなるという懸念が関係している結果でしょうか」と分析しています。

年齢別で見てみると、どの世代も「浮気相手が既婚者」と回答する人が多い結果になりました。一方で、50代では「浮気相手が独身」と答えた人が38.3％で、他の世代よりも約1割多い傾向が見られます。

この結果について同社は「『年の差のある相手と浮気をした』と考えられる」と分析。さらに、「かなり過去の経験の場合、当時は今と比べて『配偶者のいる相手との浮気はリスクが高かった』『既婚者同士の出会いの場が少なかった』という背景も考えられそうです」と、時代背景も絡めて考察しています。

既婚者の皆さん、今、配偶者以外に気になっている相手はいますか？ その相手は……。

