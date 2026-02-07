2023年に東京都足立区の寺院「源証寺」の住職（当時70）を殺害したなどとして罪に問われていた、墓石販売会社「鵠祥堂」役員・青木淳子被告（66）。今年1月から開かれた初公判では無罪を主張していた同被告だが、東京地裁は1月30日、懲役25年を言い渡した。

【写真を見る】〈お尻にキス〉共謀の男性との“不倫情事”をあえて読み上げた青木淳子被告（66）の顔写真

同事件をめぐっては「鵠祥堂」代表の齋藤竜太受刑者（52）が2024年11月、同じく住職の殺人容疑で先んじて懲役25年判決を受けていた。青木淳子被告は齋藤受刑者と不倫関係にあり、裁判官は判決で「住職男性に対する怨恨や、社長に対する愛情などから犯行に及んだ」などと結論づけている。

青木被告は、毎日のように綴っていた「日記」に住職殺害に関する記述がないことを主張。日記の信憑性を主張するために、弁護側は日記に書かれている齋藤受刑者との赤裸々な男女関係などを法廷で読み上げたのだった--。【前後編の後編。前編から読む】

〈社長泊まり〉〈新しい寝袋でHした〉〈ソファーのベッドで抱き合ってH お風呂に入る お尻にキス〉〈昨晩『愛してる』『大好きだよ』と言った 上も下もキス〉

〈私の口で1回〉〈大好きなことを伝えたい〉〈11日ぶりのセックスなのに、そんなに溜めてないと言われた〉〈私の口で3回〉

以上の内容は、2020〜2023年に青木被告が記していたという日記の内容として、弁護人が法廷で読み上げたものだ。裁判を傍聴したライターが語る。

「2019年に出会い2020年から愛人関係になったという青木被告と齋藤受刑者。弁護側は青木被告が日記に綴っていた極めてプライベートな部分を読み上げることで、『他人に見られることを前提としていない信憑性のある日記』だとしつつ、『住職の死を連想させる記載はない』ことを主張しようとしたのです」

日記に関して、青木被告は法廷で恥ずかしそうなそぶりを見せながらこうも語った。

「私はすべてのことを書きたくなってしまう性格です」「素直な感情を書いています」「この手帳は誰も見ません。なので今日は恥ずかしいです」

検察側も、事件があった2023年の日記に齋藤受刑者関連の記述が多いことを指摘。青木被告に「2023年は齋藤さんが大きなウェイトを占めていた？」「強い思い入れや愛情があった？」「執着にもつながった？」などと尋ねていた。

青木被告はこれらの質問に「はい」と答えていたが、「経営、斎藤さんの邪魔をするAさん（住職）が憎かった？」という問いには「ありません」と否定していた。

「一方で検察側は、日記の信憑性を疑うような指摘をしていました。

住職は2023年7月23日の朝、一酸化炭素が充満した納骨堂へ入って死亡しましたが、青木被告は前日の夜に齋藤受刑者とともに寺院を訪れていて、そのことは公判で被告も認めています。

しかし、その2023年7月22日の日記には、寺院に訪れたことは記載されていない。検察側は『手帳のほかの部分も事実と異なる記載がされているのではないか』と疑っていました」（同前）

事件では、助けに入った住職の妻や次女、孫も当時、体調不良で病院に搬送された。公判では、被告人に対する遺族の強い処罰感情も明らかにされた。

「住職の妻は手紙代読の形で、『被告を絶対に許すことはできない』と主張。遮蔽板が設置された証言台に立った住職の次女は事件後PTSD（心的外傷後ストレス障害）を患い、事件から2年半経った現在も過呼吸などの症状に苦しんでいると明かし、『重い判決になることを求めます』と強い口調で訴えていました。

一方、青木被告は住職の死に関して『心からお悔やみ申し上げる』としつつ、犯行については否定していました」（同前）

結果、懲役25年という齋藤受刑者と同じ判決を受けた青木被告。判決の瞬間、青木被告は取り乱す様子はなく、真っすぐ前を向いていた。

（了。前編から読む）