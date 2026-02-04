1998年長野五輪、開会式に幕内力士がズラリ

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で行われる。過去の開会式でも様々な出来事が話題を呼んだが、1998年長野五輪では当時の横綱が登場。世界の注目を浴びた。

五輪の開会式は開催国にとって、自国を世界中にアピールする機会でもある。1998年の長野大会では、日本を象徴する存在として大相撲の力士たちが招かれ、ムードを盛り上げた。

2月7日午前11時から、現在は「長野オリンピックスタジアム」として活用されているメーンスタジアムで行われた開会式には、史上最多の参加72か国全てが参加。聖火の最終ランナーは、フィギュアスケート女子の伊藤みどりさん（92年アルベールビル大会銀メダリスト）が務めた。

一方で世界中の視線を集めたのが、厳しい寒さの中でも裸で現れた力士たちだ。気象庁のデータによると、この時間長野市の気温は3.1度。幕内力士が土俵を模したステージ前に続々と登場し、横綱・曙が土俵入りを披露した。しこを踏むと場内からは「よいしょ！」と合いの手が上がった。

「寒さは感じなかった」と曙。実は体調を崩した横綱・貴乃花の代わりに務めた大役だった。さらに幕内力士が参加各国の選手団を先導し、モンゴル出身の旭鷲山が母国の選手団を先導するという粋な計らいもあった。大関・貴ノ浪は行進中、子供を肩車するファンサービスも。他にも日本文化を紹介する一環として、長野・諏訪大社の奇祭「御柱祭」が再現されるなど、和のムードも満点の開会式だった。



