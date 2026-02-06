乃木坂46賀喜遥香、後輩・五百城茉央の魅力を語る「めちゃくちゃ刺さるというか」

2月5日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、後輩メンバーである5期生・五百城茉央の魅力について語った。

この日の放送内でオンエアされた、五百城がセンターを務める楽曲『純粋とは何か？』について賀喜は、「いい曲ですよね。めっちゃ好き」と切り出した。

続けて、「私もう、“純粋とは何か？”って言われたら、“五百城茉央”ってところちょっとなんかある気がして」「私も“素直なところが好き”って茉央ちゃんに言ったけど、そういう純粋とか素直って言われることがちょっと負担になるところもあるかもしれないと思うけど、でも私は本当に茉央ちゃんのそういうところがすごく好きで」と、五百城の魅力についてコメント。

さらに、「感情に素直というか」「だからこそ、この曲をライブで披露していた時に、五百城ちゃんの感情がもうめちゃくちゃ刺さるというか、こういうところでやっぱり魅力が出るんだな、なんて思ったり」「ここ最近で五百城茉央ちゃんの魅力とか素晴らしさとかを浴びた期間でした」と語っていた。